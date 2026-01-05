Ceará é o 3º estado que mais cresce em número de startups no Brasil

O Ceará registrou um crescimento de 41,2% no número de startups nos últimos doze meses, passando de 638 empresas inovadoras em 2024 para 901 em 2025. O avanço coloca o estado como o terceiro que mais cresceu no país no período e o leva à oitava posição nacional em número total de startups ativas. Os dados são do Sebrae-CE.

Segundo Herbart Melo, articulador da Unidade de Gestão dos Ambientes de Inovação do Sebrae-CE, o resultado consolida o protagonismo do Ceará no cenário nacional. “Esse crescimento coloca nosso estado como o terceiro que mais cresceu no país e eleva o estado à oitava posição nacional em número total de startups ativas”, afirma.

Ranking de crescimento de startups

1. Pernambuco: +44%

2. Mato Grosso: +42%

3. Ceará: +41%

4. Rio Grande do Sul: +37%

5. Espírito Santo: +33%

Expansão além da capital

Os dados refletem a consolidação de um ecossistema que ganhou escala, densidade e capilaridade. Além de Fortaleza, polos regionais como Cariri, Sobral, Sertão Central, Ibiapaba e Vale do Jaguaribe concentram uma nova geração de empreendedores tecnológicos, ampliando a presença da inovação no interior do estado.

De acordo com o Sebrae/CE, o desempenho é resultado de estratégias contínuas de estímulo ao mercado de inovação, combinadas com ações de capacitação, articulação institucional e conexão com investidores e grandes empresas.

O Sebrae lembra que apenas no Siará Tech Summit, maior evento de inovação do Nordeste, realizado em Fortaleza, foram promovidas 98 rodadas de negócios, e 10 indicações de captação. Ao todo, foram registrados R$ 27,3 milhões em intenções de investimento para provas de conceito (POCs) e novos negócios.

O crescimento também está associado à diversidade de setores em expansão, com destaque para healthtechs, edtechs, retailtechs, fintechs, agtechs e govtechs.

Para Herbart Melo, o cenário indica um novo estágio do ecossistema. “O Ceará entra no próximo ciclo como um dos polos mais promissores do país para o surgimento de soluções tecnológicas que competem em escala nacional e global”, destaca.