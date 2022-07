Casas Bahia expande atuação no Ceará e inaugura 31º loja

Em expansão no Ceará, a varejista Casas Bahia inaugura, nesta quarta-feira (20), sua primeira loja na cidade de Pacajus, na Região Metropolitana de Fortaleza.

Com esse novo estabelecimento, a empresa, fundada em São Paulo nos anos 1950, chega ao total de 31 lojas no Estado.

Rede de serviços

Conforme a companhia, além do comércio, a nova unidade (localizada na Rua Luiz Claudio, 120) terá uma agência de serviços financeiros, onde será possível fazer saques e depósitos, e um mini hub logístico que permitirá ao consumidor retirar compras feitas pela internet "dentro de poucas horas".

“Em nossa estratégia de expansão, apostamos em inovação e integração de serviços. Por isso, além de ser um ponto físico onde o cliente pode conhecer novos produtos, a nova loja de Pacajus funcionará como uma agência de serviços financeiros e também como um ponto de retirada de produtos comprados no site e no app da Casas Bahia”, detalha Paulo Fernandes, Diretor Regional de Operações no Ceará.

