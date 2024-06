Carros chineses disparam nas vendas no Ceará; veja top 10

"A procura do consumidor cearense pelos veículos elétricos e eletrificados vem aumentando bastante. Uma prova disso é que temos tido recordes de vendas sendo atingidos a cada mês. Duas características bem definidas do público cearense é ser apaixonado por carros e buscar sempre economia de custos e o carro elétrico junta isso com muita eficiência quando falamos no prazer de dirigir do veículo elétrico e também na economia por km rodado e na manutenção", comenta Leonardo Dallolio, diretor comercial do Grupo Carmais.