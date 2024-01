Boletos do Detran-CE poderão ser pagos via Pix a partir de segunda-feira (15)

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) passa a aceitar pagamento via Pix a partir desta segunda-feira (15).

Os extratos emitidos no site oficial do órgão estadual de trânsito e, também, pelo WhatsApp oficial do Detran-CE (8531952300) terão um QR Code identificador de Pix, localizado no canto superior direito.

Assim, será possível direcionar a câmera do celular para acessar o código para pagamento instantâneo. Extratos de dívidas acumuladas, em anos anteriores, também contarão com o QR-Code para o pagamento via Pix.

O Detran-CE ressalta que não encaminha nenhum tipo de link ou boleto através de e-mail, aplicativos de mensagens ou redes sociais.