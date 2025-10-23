BNB terá R$ 360 milhões para investir em transmissão e distribuição de energia renovável

O Banco do Nordeste (BNB) informou que terá, a partir do próximo ano, o montante de R$ 360 milhões a ser desembolsado para projetos de transmissão e distribuição de energias geradas renováveis.

Os recursos são do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do programa de Integração de Energias Renováveis dos Fundos de Investimentos Climáticos (CIF-REI), que somam US$ 67 milhões. O objetivo, diz o banco, é ampliar a integração de fontes renováveis ao sistema elétrico do Nordeste.

“Queremos expandir a capacidade de transmissão e distribuição das redes elétricas na Região, que é grande geradora de energia limpa. Ao estimular o uso de tecnologias de modernização da rede, esperamos aumentar a flexibilidade do sistema elétrico brasileiro”, afirma o presidente interino do BNB, Wanger Alencar.

Baterias e hidrogênio

O programa apoiará o financiamento de tecnologias inovadoras, como baterias, hidrogênio verde, redes inteligentes e automação.

Os financiamentos serão destinados a projetos de empresas privadas para aquisição de maquinário, equipamentos, sistemas e instalações associadas, com foco na modernização e digitalização da geração de energia renovável, além da automação e digitalização dos processos de transmissão, distribuição e armazenamento de energia.



