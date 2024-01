BNB projeta dobrar unidades de atendimento do Crediamigo até 2025

O Banco do Nordeste vai mais do que dobrar o número de unidades de atendimento do Crediamigo, maior programa de microcrédito produtivo da América Latina. Até 2025, a meta é saltar dos atuais 473 locais para 1.000, entre lojas, containers e pontos de apoio.

A ampliação deve contemplar todos os estados da área de abrangência do Banco, que inclui além da região Nordeste parte de Minas Gerais e Espírito Santo.

O processo de expansão teve início no fim 2023, com a inauguração de uma unidade na Feira de Caruaru, em Pernambuco.

“Com a implantação de novas Unidades do Crediamigo e a redução da taxa de juros mensal já implementada no ano passado, estamos cumprindo o pedido do presidente Lula de priorizarmos os financiamentos voltados para os micro, mini, pequenos e pequenos médios empreendedores. Nossa meta é que, em 2024, este volume cresça de 51% para 62% dos nossos contratos”, afirmou o presidente do Banco, Paulo Câmara.



A expansão inclui ainda modernização, padronização e reposicionamento de algumas unidades já existentes. “Serão todas estruturas modernas, instaladas estrategicamente mais próximas dos clientes atuais e potenciais, facilitando assim o atendimento e ampliando a presença do programa”, destaca o superintendente do Crediamigo, Helton Chagas.

Taxa de juros

O Crediamigo reduziu, ainda no fim de 2023, sua taxa de juros mensal, que passou de 3,2% a 1,94%.

O programa desembolsou R$ 10,64 bilhões no ano passado e atingiu mais de 2,1 milhões de clientes.

