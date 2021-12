Azul terá voos diretos entre Fortaleza e Juazeiro do Norte

A Azul anunciou a ampliação das operações em Juazeiro do Norte, no Ceará. A partir de 14 de março de 2022,a cidade terá conexões de segunda a sábado para Fortaleza.

As passagens estão à venda a partir de hoje (1º) com preços a partir de R$ 212,69, informou a companhia.

Leia mais País Anvisa recomenda suspensão de voos e desembarques de viajantes de 6 países da África

Os voos partirão de Juazeiro à 00h05 e pousarão em Fortaleza à 01h05. Na volta, a decolagem acontecerá às 4h15, com pouso às 5h15 no destino.

As operações serão realizadas com as aeronaves Embraer E-195, com capacidade para 118 passageiros.

Juazeiro do Norte conta hoje com uma média de três voos diários da Azul para Guarulhos, Recife e Campinas. Já Fortaleza tem cerca de dez ligações por dia para Recife, Campinas, BH e Belém.

A retomada da rota, que era cumprida antes da pandemia, reforça a conexão interna no estado cearense e também para outros destinos já operados.