As 10 cidades do Ceará que mais geraram empregos em 2023 - e as que mais cortaram

O Ceará criou 54 mil empregos com carteira assinada no ano passado e somente seis cidades contribuíram com mais de mil vagas para este saldo positivo do Estado.

A capital encerrou 2023 com pouco mais de 28 mil postos de trabalho formais criados, perfazendo mais de 50% do total estadual. Destaque também para Maracanaú, Juazeiro do Norte, Eusébio e Caucaia, que completam o top 5 das maiores geradoras de emprego do Ceará. Veja abaixo a lista com as 10 principais.

CIDADES QUE MAIS GERARAM VAGAS EM 2023

Fortaleza: 28.221 Maracanaú: 2.407 Juazeiro do Norte: 2.400 Eusébio: 2.136 Caucaia: 2.009 Sobral: 1.476 Mauriti: 985 Itapajé: 970 São Gonçalo do Amarante: 933 Aquiraz: 932

Na outra ponta, muitas cidades acabaram registrando saldo negativo de empregos, quando o número de demissões supera o de contratações. O pior cenário foi registrado em Pentecoste, que sofreu com a saída da fábrica da Paquetá e terminou o ano passado com mais de 900 empregos eliminados.

O mercado de trabalho de Senador Pompeu também apresentou perdas expressivas, com o corte de 648 vagas de carteira assinada. Veja abaixo a lista das cidades que mais cortaram empregos (os números são negativos, pois os desligamentos superam as contratações).

CIDADES QUE MAIS CORTARAM EMPREGOS EM 2023

Pentecoste: -935 Senador Pompeu: -648 Irauçuba: -301 Camocim: -293 Apuiarés: -238 Icapuí: -236 Quixeré: -123 Pacajus: -109 Uruburetama: -104 Itarema: -103