Aluguel em Fortaleza tem forte aumento em março; veja bairros mais caros

Os aluguéis em Fortaleza registraram forte elevação no mês de março. A alta de 3,19% foi a segunda mais acentuada do País entre as capitais, abaixo apenas do índice registrado em Goiânia (4,9%). Com isso, o metro quadrado de locação na capital subiu para R$ 20,28, na média.

Somente em 2020 (janeiro a março), os aluguéis já assinalaram aumento de 6,7%.

Considerando o acumulado dos últimos 12 meses, a elevação chega a 17,8%. também o segundo maior entre as capitais. Goiânia fica novamente em primeiro neste indicador.

Os dados constam na nova edição do índice FipeZap de locação residencial, divulgado nessa segunda-feira (18). Foram analisados mais de 3 mil anúncios de aluguel em Fortaleza.

Entre os bairros, o aumento mais forte foi verificado em imóveis do Papicu. Em 12 meses, a alta chega a 32,9% no bairro.

Ainda assim, Mucuripe e Meireles são as vizinhanças mais valorizadas de Fortaleza, com o metro quadrado de aluguel de R$ 29,2 e R$ 27,3, respectivamente. O Cocó é o terceiro do pódio.

Bairros com aluguel mais caro em Fortaleza

MUCURIPE: R$ 29,2 /m²

MEIRELES: R$ 27,3 /m²

COCÓ: R$ 21,1 /m²

ALDEOTA: R$ 18,8 /m²

CENTRO: R$ 18,2 /m²

PAPICU: R$ 16,8 /m²

FÁTIMA: R$ 16,3 /m²

JOAQUIM TÁVORA: R$ 15,2 /m²

SÃO JOÃO DO TAUAPE: R$ 13,6 /m²

DIONÍSIO TORRES: R$ 13,5 /m²