Agro cearense fará mega encontro com produtores rurais em Morada Nova

A Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) promoverá, no dia 26 de agosto, mais um mega encontro com produtores rurais. Desta vez, o local escolhido foi a cidade de Morada Nova, importante polo leiteiro do Ceará.

Segundo Amílcar Silveira, presidente da entidade, o evento será ainda maior que o realizado em maio, em Quixeramobim, o qual reuniu 1.500 agricultores e pecuaristas.

"O intuito é unir os produtores e apresentar o que a Faec e o Senar estão fazendo na região. E vai ter uma novidade. Nós vamos ouvir o produtor rural. Precisamos fazer nossas políticas públicas, inclusive cobrando do Governo, para suprir as necessidades do setor", disse Amílcar.

Convém lembrar que o setor organizou, em junho, a PEC Nordeste, maior evento indoor do agronegócio brasileiro.