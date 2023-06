PEC Nordeste: Agro cearense mostra força no maior evento indoor do setor no Brasil

Com 500 estandes e ocupando todo o pavilhão oeste do Centro de Eventos do Ceará, a PEC Nordeste 2023 quer mostrar a força do agronegócio, setor que apresentou o resultado mais potente da economia cearense no ano passado.

O megaevento, que começa nesta quinta-feira (15) e segue até sábado (17), será a maior feira indoor de agropecuária do Brasil, segundo Amílcar Silveira, presidente da Faec (Federação da Agropecuária do Ceará), responsável pela PEC. A expectativa é que 50 mil pessoas visitem o evento.

A abertura acontece na quinta-feira (15), às 9h, e terá a presença do governador Elmano de Freitas e outras autoridades.

Camarão, pets e cachaça

Nesta edição, a maior da história da PEC Nordeste, a aquicultura marcará presença, com criadores de tilápia e camarão. O segmento da carcinicultura realizará a Expocamarão, promovida em parceria entre Faec e Associação dos Produtores de Camarão do Ceará (APCC), que contará com programação técnica. Outras novidades serão os espaços exclusivos para o segmento pet e para a agroindústria da cachaça.

"Estamos muito otimistas com a realização da Expocamarão no PEC Nordeste. A cadeia do camarão envolve diversos segmentos do setor produtivo, como o de rações e equipamentos, e sua presença na feira irá favorecer a geração de negócios para um dos principais setores do agronegócio cearense", destaca Silveira.