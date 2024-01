Agro cearense fará maior feira da história do Centro de Eventos em 2024

O agronegócio do Ceará promoverá, em junho deste ano, a nova edição da PEC Nordeste, que será a maior feira já realizada no Centro de Eventos.

Amilcar Silveira, presidente da Federação da Agropecuária do Estado do Ceará (Faec), responsável pela organização do megaevento, afirma que a ideia é ocupar o dobro da área em relação à versão de 2023, quando a feira registrou 50 mil visitantes e teve mais de 500 estandes, sagrando-se o maior evento indoor de agropecuária do Brasil.

Neste ano, a feira - que já se consolidou no calendário de grandes eventos de negócios no Ceará - será realizada de 6 a 8 de junho.

Para Amilcar, a expansão do evento reflete a nova dimensão que o agronegócio vem ganhando no Brasil e no Ceará, sendo uma das principais turbinas do crescimento econômico e da produtividade.

"Nós estamos mostrando a força e a importância do setor para os cearenses. Ainda temos muito a crescer", diz.

