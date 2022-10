Agências de publicidade cearenses colecionam conquistas neste fim de 2022

As últimas semanas foram de reconhecimento para o mercado publicitário do Ceará, que vem se destacando em premiações nacionais.

No tradicional Prêmio Profissionais do Ano, realizado há 44 anos pelo Grupo Globo, duas agências cearenses emplacaram projetos na final do Norte/Nordeste.

A Delantero Comunicação é uma das três finalistas na categoria Campanha (anunciante Colégio Master) e também concorre na categoria Filme (anunciante Emília Ribas); e a Bando Propaganda está no páreo na categoria Filme (anunciante Granja Regina).

A Acesso Comunicação também está celebrando uma façanha. A empresa ganhou espaço no prestigiado Anuário do Clube de Criação na categoria TV, Cinema e Outras Telas (anunciantes São Geraldo, Guaraná Antarctica, Kuat). A honraria, uma das mais tradicionais do setor, chegou, em 2022, à 47ª edição.

E teve mais triunfo neste outubro dourado. Um projeto da G Marketing Comunicação (GMKT) produzido para a Minalba Brasil venceu o prêmio do 29º Congresso Brasileiro da Indústria de Águas Minerais Naturais (Abinam), na categoria “Envasadores de Água Mineral Natural – Melhor Design de Embalagem em Lata”. O evento, realizado de 4 a 7 de outubro, é o mais importante do setor.

Repercussões

Para Marcel Pinheiro, diretor da Delantero, ser finalista do Profissionais do Ano "é uma alegria crescente".

Marcel Pinheiro Diretor da Delantero "Manter a excelência criativa é bem mais difícil que atingi-la vez ou outra. E o Profissionais funciona como um selo de qualidade. É a maior emissora do país, uma das maiores do mundo, chancelando a qualidade do nosso trabalho".

O CCO da Bando Propaganda, Giácomo Brayner, avalia que estar na final da premiação confirma a consistência do trabalho da empresa.

Giácomo Brayner CCO da Bando Propaganda "A gente está com os dedos cruzados para ganhar outra vez, mas só estar entre os finalistas é uma chancela da criatividade do nosso time".

Já Rodne Torres, diretor de Criação da Acesso, afirma que o festival do Clube de Criação é o mais criterioso da publicidade brasileira.

Rodne Torres Diretor de Criação da Acesso "É o centímetro quadrado mais caro da indústria da comunicação. Isso é fruto da nossa metodologia de trabalho onde planejamos estrategicamente, sempre atentos às transformações do mercado e aos desafios diários dos nossos clientes".

Carlos Gama, CEO da GMKT, também enaltece a premiação de melhor design de embalagem do ano para a Minalba.

Carlos Gama CEO da G Marketing "É motivo de muito orgulho para todos na G Marketing, pois se trata de uma conquista importante alcançada frente aos melhores e mais importantes escritórios de branding e agências de publicidade do Brasil", ressalta.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil