Academia Cearense de Economia recebe palestra de Luís Paulo Rosenberg

A Academia Cearense de Economia e a Fiec promovem palestra com o economista Luís Paulo Rosenberg, que abordará o tema 'Conjuntura econômica em ano de eleição - Brasil 2026'.

O evento será realizado no dia 3 de novembro, às 17h, no auditório José Flávio, da Fiec.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas por este link.

PhD em Economia, Rosenberg já foi assessor do Ministério do Planejamento e Banco Central, tendo sido conselheiro de várias empresas. Lecionou no ITA, FGV, UNB e Vanderbilt University.