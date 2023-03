Absorvente Modess será fabricado no Ceará; investimento de R$ 25 milhões

A Ever Green, empresa de produtos de higiene e cuidados pessoais, relançou a tradicional marca de absorventes Modess, que começou a ser vendida no Brasil na década de 1930. Parte da fabricação do produto será realizada em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza, onde a empresa possui uma indústria.

A companhia anunciou R$ 25 milhões em investimentos para ampliar a produção no Ceará, com uma nova área fabril de 12 mil metros quadrados e uma nova linha de produção em Maracanaú. A unidade abastece o mercado do Norte e Nordeste. O restante do Brasil será contemplado pelas fábricas de São Bernardo, na Grande São Paulo.

Ampliação da capacidade

Foto: Divulgação

Segundo a Ever Green, o aumento da capacidade permitirá expandir a produção para 120 milhões de tiras/mês — hoje, são produzidas 100 milhões.

“A planta da Ever Green de Maracanaú é estratégica para as operações da empresa e para a distribuição da marca Modess na região Norte-Nordeste. Foi concebida para nos aproximar dos clientes dessas regiões e facilitar o acesso do consumidor final aos nossos produtos. Por isso, estamos investindo na ampliação da planta fabril de Maracanaú para dobrar sua capacidade até 2024”, diz a esta Coluna Amauri Hong, CEO da Ever Green.

Segundo Chadi Taraboulsi, head de trade marketing da empresa, a planta fabril de Maracanaú já produz os absorventes da linha Naturalmente e Definity e iniciou, neste mês, a produção de Modess.

A Modess foi pioneira no mercado de absorventes nacional, e, por muito tempo, a marca foi confundida com o nome do produto, assim como ocorreu com outros exemplos, tais como Gilette, Bombril, Xerox, etc. O rótulo foi descontinuado em 2008.

O relançamento da marca integra o plano de expansão da Ever Green, que pretende faturar R$ 500 milhões por ano até 2025. A expectativa é conquistar 10% do market share da categoria de absorventes e protetores diários.