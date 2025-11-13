13º salário deve injetar R$ 9 bilhões na economia do Ceará em 2025

O pagamento do 13º salário deve injetar na economia do Ceará um montante aproximado de R$ 9,2 bilhões até o fim de 2025, segundo projeção do Dieese.

O montante equivale a cerca de 2,5% do valor total injetado no Brasil e representa 15,2% da distribuição do abono na região Nordeste. O impacto estimado no Produto Interno Bruto (PIB) estadual é de 3,5%.

Mais de 3 milhões de pessoas vão receber

Conforme o levantamento, em torno de 3,3 milhões de cearenses devem receber o benefício, com valor médio de R$ 2.543,97 por pessoa. Os trabalhadores do mercado formal, incluindo servidores públicos e celetistas, respondem por 56,8% dos beneficiários e ficarão com 67,6% dos recursos, o equivalente a R$ 6,2 bilhões.

Já os aposentados e pensionistas do INSS representam 43,2% dos beneficiários e receberão R$ 2,1 bilhões, enquanto os regimes próprios do Estado e dos municípios somam outros R$ 847 milhões (9,2%).

O valor global a ser injetado no Brasil é de R$ 369,4 bilhões, equivalente a 2,9% do PIB nacional, beneficiando cerca de 95,3 milhões de pessoas. O Sudeste concentra quase metade desse montante e o Nordeste aparece com 16,4%.