Zagueiros goleadores na estreia alvinegra

O cenário bonito do novo Romeirão foi muito bem aproveitado pelo Ceará, que se estabeleceu sem dificuldades diante do limitado Guarani. Na fase inicial, o Ceará fez 1 a 0 logo aos dois minutos, gol de Tiago Pagnussat. Teve uma segunda chance com Janderson, mas desperdiçou. O Guarani esboçou uma reação por volta dos 25 minutos. Teve uma finalização com Adhan e mandou uma bola na trave com o lateral Eron. Nada mais. Na fase final, o Bugre pagou caro a desatenção de um retorno dormente. Aos dois minutos, Victor Gabriel ampliou para o Ceará: 2 a 0. E Luís Otávio não deixou sequer o adversário respirar: 3 a 0. Esses gols em sequência deixaram o Guarani atônito, totalmente perdido. Exatamente em razão dessa situação, o Ceará tomou conta do jogo. Janderson sofreu pênalti que Jean Carlos converteu com categoria: 4 a 0. E também de pênalti Guilherme Castilhos fez mais um: 5 a 0. Vitória tranquila. Pela presença como goleadores merecem menção os zagueiros Pagnussat e Luís Otávio. Janderson foi bem no ataque. Jean Carlos, com qualidade, cuidou da distribuição. Pela fragilidade do Guarani, uma melhor avaliação alvinegra fica para os próximos jogos.

Fortaleza e o PV

A Gentilândia (Capital do Benfica) encheu-se de graça com a volta do PV como cenário do futebol cearense. A torcida do Fortaleza teve seu primeiro contato com o time e, creio, saiu satisfeita com o que viu: vitória (2 x 0) sobre o Iguatu. Sendo um jogo de estreia, foi disputado num nível muito bom. Não esperem perfeição em começo de campeonato.

Golaço

Há atletas que parecem predestinados a darem certo em determinados times. Assim é Pikachu. Incrível como se sente à vontade no Fortaleza. Ele simplifica as jogadas mais complicadas. De repente, encontra soluções para situações difíceis. Caso do lance do gol (1 x 0). Achou um espaço, que poucos viram. E assim tirou de tempo os marcadores. Perfeita conclusão.

Louvável

O técnico do Iguatu, Washington Luís, tem feito importante trabalho no futebol cearense. A postura assumida pelo seu time foi a mais adequada: jogar fechado e tentar alguns contra-ataques. Ele conhecia o potencial do Fortaleza, superior em estrutura, qualidade técnica e disponibilidade financeira. Fez o que foi possível.

Força tricolor

Observem que o Fortaleza ainda tem para estrear João Ricardo, Bruno Pacheco, Dudu, Tomás Pochettino e Martin Lucero. O tricolor montou um time muito forte para enfrentar com extrema competência todos os desafios. Aprendeu a lição do ano passado. Somente um elenco forte pode evitar a repetição do susto da Série A 2022, quando foi lanterna por longo tempo.

Ferrão na parada

É hoje, segunda-feira, às 20 horas, no PV, a estreia do Ferroviário, que enfrentará o Barbalha. O Ferrão vai no embalo de uma classificação que obteve para a fase de grupos da Copa do Nordeste, quando eliminou nos pênaltis o Asa-Al e do Confiança-SE. Em casa, é o favorito diante do Barbalha. Domingo, dia 22, no PV, pela Copa do Nordeste, já enfrentará o Ceará.

