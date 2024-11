Vou apresentar Hércules ao Dorival

O atual técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, conhece bem o Nordeste. No começo de sua carreira, em 2005, esteve aqui no comando do Fortaleza. Oportunidade dada pelo Leão a um treinador iniciante. Em 2022, Dorival estava sem clube. O Ceará o contratou.

Foi o Ceará que trouxe de volta ao mercado o técnico Dorival. Ele fez um belo trabalho no Vozão. Por isso mesmo, o Flamengo o contratou. No comando do Flamengo, Dorival conquistou a Copa do Brasil e a Libertadores. Pavimentou seu caminho para a Seleção Brasileira, hoje sob seu comando.

Nas convocações, Dorival repete as práticas dos antecessores: o foco é o futebol europeu. Chama alguns atletas que atuam no futebol brasileiro. E pronto. Dorival não olha para o Nordeste, região que o acolheu no início da carreira e, anos depois, o inseriu novamente no mercado.

Daqui mando meu recado ao Dorival. Não custa nada ele dar uma olhada para o Nordeste. Aqui, no Fortaleza, tem um jovem Hércules, que está jogando muito. Se quiser, eu o apresento.

Convocação

Na história, nunca um jogador, atuando no futebol cearense, foi convocado para a Seleção Brasileira. Os cearenses Jardel e Osvaldo foram convocados, quando já atuavam em outros mercados. Daqui mesmo, nenhum. Os técnicos da Canarinho não olham para as bandas de cá.

Injustiça

Em 2005, o zagueiro Ronaldo Angelim estava no auge no Fortaleza. Um dos melhores do Brasil. Nunca foi lembrado quando estava no Leão. Transferiu-se para o Flamengo, onde se destacou. Mas só passou a ser visto, após Ronaldo Fenômeno afirmar que Angelim era o melhor do Brasil. Mesmo assim, Angelim nunca foi convocado.

Injustiça II

Iarley, craque cearense. Em 2003, campeão do Mundo pelo Boca Juniors. Em 2006, campeão do mundo pelo Internacional-RS. Pois esse cearense, bicampeão mundial, nunca foi convocado para a Seleção Brasileira. São as coisas esquisitas do futebol. Coisas sem explicação.

Seleção

Hércules tem futebol de alta qualidade. Mas, para ser convocado, terá de ser vendido para o futebol europeu. É incrível a indiferença dos treinadores da Seleção Brasileira para com o futebol nordestino. Pensei que mudaria com Dorival, que foi treinador do Fortaleza e do Ceará. Mas a mesmice continua.

Cacareco

Em 1959, a Seleção Pernambucana de futebol foi formada para representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano extra de Guaiaquil, no Equador. Dois cearenses fizeram parte: Zé de Melo e Geroldo (não é Geraldo; é Geroldo mesmo). Detalhe: ambos atuavam em Pernambuco.