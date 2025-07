Vitória cinco estrelas do Ceará

O Ceará surpreende, supera adversidades, demonstra competência e volta para casa com três pontos a mais. Do outro lado, o Cruzeiro com cinco estrelas no peito e a ostentação de líder. E, para começar, premiado, aos três minutos, com uma falha grave do goleiro Bruno Ferreira, que resultou no gol de Kaio Jorge (1 x 0).

Imaginei que o Vozão iria desmoronar. Ledo engano. Nem Bruno Ferreiro tremeu depois. Pouco a pouco, o Ceará neutralizou o domínio do Cruzeiro. E começou a notável reação. Aos 28 minutos, Marcos Victor perdeu a chance do empate. Pouco depois, Galeano empatou. O Vozão terminou a primeira fase melhor que o Cruzeiro.

O dia iluminado de Galeano confirmou-se com o gol da virada (1 x 2). Aos 15 minutos da etapa final, ele concluiu belo cruzamento de Fernandinho. Depois disso, o Vozão fechou a guarda. O Ceará ainda teve um gol anulado. O gol de Marcos Victor. A linha do VAR... Sei não!

Uma vitória gigante. Merecida, não apenas pela perfeita aplicação tática, mas pelo empenho, garra, personalidade e dedicação de todo o grupo. Menção especial às atuações de William Machado, Lourenço e Galeano, o iluminado.

Benfazeja vitória

Há resultados que têm o poder mágico de transformar pessimismo em otimismo, desânimo em energia, tristeza em alegria. A vitória (3 x 1) do Fortaleza sobre o Bragantino vai muito além do placar com diferença de dois gols: devolve a confiança perdida. E traz de volta a esperança em dias e noites melhores.

Resposta

Não faz muito, ouvi alguns comentários desfavoráveis ao atacante Marinho. É verdade que ele não está no melhor de sua forma. Mas tem, sim, sua importância na composição tricolor. Além disso, era o grupo todo que vinha jogando mal. Não apenas ele. Há gente de má vontade contra o jogador.

Preocupação

O Fortaleza viveu um contraste: a alegria, pelo reencontro com a vitória, e a tristeza pela contusão de Pochettino. Mas, de certo modo, restou provado que Lucca Prior, substituto de Pochettino no jogo, teve destacada atuação. O golaço, que ele marcou, é próprio de quem tem ampla visão de jogo e reflexo rápido.

Direto

Se o Leão teve uma semana de folga para trabalhar, agora é diferente. Mal terminou a vitória sobre o Bragantino, já arrumou as malas para enfrentar o Grêmio, amanhã, em Porto Alegre, jogo atrasado, válido pela 14ª rodada da Série A. O Leão ainda tem um jogo atrasado, ou seja, o diante do Atlético-MG, pela 16ª rodada.

Serenidade

Gostei da postura do técnico Renato Paiva. Recebeu com alegria a sua primeira vitória no comando do Fortaleza, mas sem fugir da realidade. Admitiu que o time terá de melhorar a cada partida. Síntese: foi moderado. Mostrou-se satisfeito, mas sabedor da necessidade de uma crescente produção.