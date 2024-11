Vitória alvinegra sob aplausos de uma torcida monumental

Há momentos em que o espetáculo fora das quatro linhas é maior que o próprio jogo. A vitória do Ceará (1 x 0) sobre o América-MG, com gol de Saulo Mineiro, levou o Vozão ao G-4. Mas, muito mais que isso, mandou um recado ao Brasil: o Ceará está chegando. Falta pouco para voltar à elite.

O gol de Saulo Mineiro, cobrando pênalti, deixou a impressão de que o Ceará alcançaria uma vantagem tranquila. Não alcançou. Saulo e Erick Pulga tiveram chances, mas as desperdiçaram. Os temores de um gol fantasma do América rondaram até o fim, quando o visitante mandou uma bola no travessão.