Vitória alvinegra, olé e confiança

Há vitórias que, pela sua alta significação, vão muito além dos objetivos previstos. Foi o que aconteceu no triunfo (2 x 0) do Ceará sobre o Fluminense, ontem, no Castelão. O Vozão foi melhor no primeiro tempo. De linda jogada individual de Fernando Sobra, nasceu o gol, produto da expertise de Galeano.

Na fase final, quando o Fluminense ensaiava uma reação, um contra-ataque deixou Pedro Raul em condições de marcar o gol. Ignácio derrubou Raul. Foi expulso. O Fluminense ficou com um jogador a menos. O Vozão reassumiu o controle. E fechou com belo gol de Pedro Raul. Daí para o olé foi questão de tempo.

A vitória alvinegra traz de volta a tranquilidade, haja vista abrir sete pontos de distância com relação à zona maldita. O reencontro com a vitória foi também o reencontro com o bom futebol. Agora, no lugar de olhar pelo retrovisor, o Ceará volta a olhar para frente e para cima, encaixado na faixa da Sula.

Registro especial sobre o lance de Fernando Sobral, o que originou o gol. Igualmente, a inteligência de Galeano, que cabeceou no contrapé do goleiro Flávio. E, finalmente, Pedro Raul e o gol que ele tanto precisava. Justa vitória.

Resultado

Em linhas gerais, empatar com o Santos na Vila Belmiro seria um bom resultado. Mas, na atual situação do Fortaleza, o empate foi ruim. O time fez um bom jogo, máxime no primeiro tempo. Na fase final, Diego Barbosa e Moisés perderam duas incríveis chances. Tiveram a vitória nas mãos (ou nos pés).

Margem

Não pode errar quem está na difícil situação do Fortaleza. Errar faz parte do jogo, mas reduzir a margem de erro é uma necessidade premente. O Santos também teve oportunidades, mas as do Fortaleza, até pelo momento de definição do jogo, foram mais cristalinas. Foram conclusões lamentáveis.

Agonia

O Fortaleza, a cada jogo, viverá momentos de agonia, sofreguidão. Então, terá que emocionalmente exercitar todo o controle possível. A falta desse controle levará ao desperdício de novas chances de gol. Se não for cirúrgico e letal nas conclusões, ampliará as possibilidades de rebaixamento.

Clássico

Agora, na próxima quinta-feira, vem o clássico diante do Ceará. A partida ganhou novos contornos depois da atual rodada. Se já havia a importância no plano doméstico, tal importância cresceu sobremaneira pela repercussão que terá na permanência ou não na Série A nacional.

Olhar



Pode ter sido apenas impressão de minha parte, mas, nas vezes em que a câmera focou no semblante do Vojvoda, parecia faltar algo. Era como que, bem à sua frente, o passado estivesse presente. E ele lutando contra o seu próprio destino. É muito difícil separar as duas imagens: Vojvoda e Fortaleza têm uma só essência.