Vina, com ou sem perdão

Ainda estou sem acreditar. Vina, calejado, passado na casca do alho, veterano de tantas batalhas gloriosas, cometer o erro crasso que cometeu: travas da chuteira na tíbia do adversário. Lance longe da área, banal. Qual o motivo de Vina ter feito tal loucura? Não sei.

Até agora não consegui entender. Se fosse um jovem imberbe, tudo bem. Mas logo ele, Vina, o experiente? Alguns dirão que foi o ímpeto de, logo no início, mostrar disposição, garra e luta. Ele não quis atingir o companheiro de profissão. Sim, mas a responsabilidade profissional tem de estar acima dessas coisas.

As consequências de seu ato imprudente foram terríveis para o Ceará. Aliás, um Ceará brilhante, altivo, lutador. Um Ceará gigante, determinado. Buscou forças até onde não tinha para poder resistir. Pela bravura do Vozão, padeceu um castigo ao sofrer o segundo gol. Injusta derrota.

Você perdoa ou não perdoa o jogador Vina? Posso até buscar uma compreensão, perdoar não. O prejuízo do Ceará foi grande demais. A imprudência cometida por Vini é incompatível com a sua larga experiência profissional.

Leão de Aço

O Fortaleza tem a bravura dos intrépidos lutadores. Não se entrega. A espetacular vitória sobre o Bahia na Fonte Nova é digna de seu passado de reviravoltas sensacionais. Se vai alcançar seu desiderato, não sei. Mas sei que vai lutar até o último minuto nos quatro jogos que faltam.

Superação

O grupo tricolor tem dado sangue, suor e lágrimas nesta busca pela classificação. O empate com o Atlético-MG (3 x 3), após estar perdendo por 2 a 0, foi uma demonstração de resiliência, máxime pela noite de Deyverson, que marcou os três gols do Leão. Ele marcou também um dos gols da vitória sobre o Bahia.

Vitórias

Todos diziam que o Flamengo ia passar por cima do Fortaleza. Resultado: o Fortaleza venceu por 1 a 0. Puxa, um time capaz de fazer, o que o Fortaleza vem fazendo, é capaz de tudo. Está difícil, mas ainda pode alcançar a classificação. Terá de ralar muito. E de depender de terceiros. Mas a esperança continua viva.

Fase

O atacante Deyverson já foi muito criticado. E, de certo modo, em situações merecidas, máxime por levar na brincadeira momentos que exigiam extrema responsabilidade. Nos jogos recentes, porém, tem sido importante a sua participação. A fase dele é boa. Tomara que continue assim nos próximos jogos.

Milagre