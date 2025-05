Vem aí a Arena Vaso Sanitário

Os jogos do fim de semana apontam o Sport de Recife diante do Ceará no Castelão e o Vasco da Gama diante do Fortaleza no Estádio de São Januário no Rio de Janeiro. O Sport é o lanterna (20º, 2 pontos). O Vasco (17º, 7 pontos) é o primeiro time da zona de rebaixamento.

Teoricamente, pela campanha e pelas posições, Ceará e Fortaleza têm tudo para conquistar bons resultados. A única coisa que preocupa é a repetição de um velho tabu: toda vez que os times cearenses enfrentam times que estão na zona baixa, há complicações.

O Sport não ganhou de ninguém. Tem dois empates. O primeiro deles com o São Paulo no Morumbi (foi um início animador). O segundo empate foi com o Fortaleza no Castelão. Pronto. Fora isso, apenas derrotas. O Vasco tem também uma campanha pífia (cinco derrotas, duas vitórias e um empate).

A tarefa do Ceará parece mais fácil porque em casa, diante de sua torcida. A tarefa do Fortaleza é mais difícil porque na casa do adversário. Mas nem sempre tais situações prevalecem. Cada jogo tem sua própria história.

Definição

Há momentos em que é proibido errar. Foi o que aconteceu no empate (0 x 0) entre Fortaleza e Bucaramanga. Breno Lopes, Lucero e Pikachu desperdiçaram oportunidades que não poderiam ser perdidas. É na definição que o time grande tem de fazer a diferença. A vaga estava na mão.

Vaso sanitário

Respeito muito o nome dos estádios. Mas, ultimamente, estão incorporando os nomes dos patrocinadores aos nomes de alguns estádios importantes do país. É um absurdo. Tem nome de indústria farmacêutica e nomes de empresas de apostas. Quero ver quando o patrocinador for um fabricante de vaso sanitário...

Modismo

No embalo das bobagens da FIFA, passaram a chamar todo estádio de Arena. Arena isso, Arena aquilo. Na Copa de 2014, o secretário da FIFA, Jérome Valcke, fazia vistorias nas obras dos estádios. Veio a Fortaleza. Fez questão de chamar Arena. Bobagem. Mas muita gente adotou o modismo, pois o homem era o poderoso da FIFA.

Polêmica

O arrogante Valcke entrou em atrito com o governo brasileiro. Disse que o Brasil precisava levar um chute no traseiro, pois as obras para a Copa estavam atrasadas. Levou dura resposta. Anos depois, foi ele quem levou um chute no traseiro, afastado da FIFA, sob suspeita de irregularidades. Mas deixou entre nós o modismo Arena.

Nomes