Uma vitória para dar moral

Há momentos, no futebol, em que o resultado está acima da produção. Mas, na estreia do treinador Martín Palermo, produção e resultado tiveram avaliação positiva. Vitória (2 x 0) sobre o Vitória. Vitória sobre os traumas e complexos. Vitória da esperança. Vitória para dar moral.

Ainda está longe o objetivo. Desafios maiores e mais complicados estão a caminho. O próximo é peso pesado. É o Palmeiras no Estádio Allianz Parque, em São Paulo. É o Palmeiras, vice-líder, um dos favoritos ao título nacional. Sim, mas os times da zona baixa costumam pregar surpresas. Será a rodada para traduzir a verdade. Para saber quem é realmente o Fortaleza de Martín Palermo. Nos áureos tempos, o Leão encarou o Verdão lá, ou seja, no mesmo cenário do jogo de sábado próximo. Mas as circunstâncias agora são bem diferentes. O Fortaleza terá de assumir riscos.

Ao enfrentar o Palmeiras no Allianz Parque, o Fortaleza juntará prudência e ousadia, paciência e pressa, medo e coragem. Os contrastes em forma de um único ideal. E seja o que Deus quiser.

Empate

É claro que o objetivo do Fortaleza, daqui para frente, será sempre a vitória. Quer no Allianz Parque, quer no Castelão, em casa ou fora de casa, pouco importará a diferença. O objetivo é único. Sim, e se der um empate? Não será de bom tamanho. A situação do Fortaleza está tão difícil que empate e derrota se assemelham.

Vibração

Já vi golaços marcados por Bruno Pacheco. Alguns até parecidos com o que ele marcou no sábado diante do Vitória. Mas o que chamou a atenção de todos foi a explosão de alegria. Reação de quem estava colocando para fora algo que estava preso em sua alma. Uma vibração pouco comum.

Confusão

As brigas ocorridas no jogo de futsal, Fortaleza x Ceará, no Ginásio Paulo Sarasate, no sábado, revelam o grau de violência que há por trás das torcidas disfarçadas. A apreensão de um soco inglês, uma balaclava, um pedaço de madeira com pregos, e uma barra de ferro mostra o que pretendiam os supostos torcedores.

Alerta

Outro detalhe: como tais torcedores conseguiram, conduzindo todo esse perigoso material, ingressar no ginásio? Fica o alerta. É preciso uma fiscalização preventiva, capaz de detectar tais objetos, antes do ingresso dessa gente que quer briga, não esporte.

Risco