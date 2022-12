Uma Copa do Mundo cheia de restrições

Só pode ter havido todo tipo de influência política e também de outra natureza para a escolha do Qatar como sede de uma Copa do Mundo. Sem tradição no futebol e cheio de restrições, não poderia ser, como não é, o cenário ideal para reunir torcedores de várias partes do mundo. Uma ditadura camuflada no que chamam de monarquia absolutista. Lá, as mulheres sofrem todo tipo de discriminação. Elas em tudo estão subordinadas aos homens. No Qatar os homossexuais não são admitidos.

Enfim, um país que desrespeita abertamente os direitos humanos. Como um país assim ganhou o direito de sediar uma Copa do Mundo, que representa a confraternização entre os diferentes povos do planeta? Inexplicável. Daí se desconfiar do que possa ter acontecido por debaixo dos panos. Dinheiro o Qatar tem. E muito. Mas nem de longe o país ideal para receber uma competição da magnitude de uma Copa do Mundo. Observem a ausência de alegria nos habitantes do lugar. Parecem travados nos seus desejos. Cadê o sorriso solto dos países onde impera a liberdade? Cadê os torcedores em manifestações livres como acontece aqui no Brasil? É uma Copa do Mundo esquisita, num lugar inadequado, admitido Deus sabe como...

Ídolo

Mais uma rodada aconteceu sem que apareça algum jogador extraordinário, capaz de fazer a diferença aos olhos da crônica internacional. Está vago ainda o trono de melhor da Copa do Mundo 2022. Nenhum que possa alcançar, pelo menos até agora, a dimensão de um Pelé, de um Garrincha, de um Maradona, de um Cruijff, de um Romário.

Longe

Nem mesmo ídolos como Messi e Cristiano Ronaldo estão brilhando como se poderia esperar. A Copa do Qatar está muito abaixo em tudo que se poderia esperar de alegria, de revelação, de novidade, de empolgação. É terrível um país onde não há liberdade e onde se observa claramente o medo até na hora de extravasar uma comemoração.

Título

Estou muito confiante na Seleção Brasileira. A verdadeira competição começa mesmo na fase eliminatória. É a partir das oitavas de final que os campeões se mostram por inteiro, devidamente preparados para os desafios mais significativos. Nesta parte, não apenas a qualidade do futebol predomina. Muitas vezes, é a força mental que define.

Experiência

Daqui para frente, diante da experiência negativa de uma Copa do Mundo num país onde tantas são as proibições e discriminações, a escolha da sede deveria passar pelo crivo não apenas da FIFA, mas também de um conselho superior. De cara, logo, estariam banidos os países governados por ditaduras, quer de direita, quer de esquerda, quer de outra denominação qualquer.