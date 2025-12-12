Um ponto na vida de Léo Condé

As saídas dos treinadores no futebol brasileiro merecem uma reflexão. As avaliações variam. Às vezes, é o técnico que pede para ir embora. Às vezes, é a diretoria do clube que manda o treinador pegar o beco. No caso de Léo Condé, pelo que consta, foi ele que não quis continuar no Ceará

Léo Condé, certamente, fez um balanço da situação. Sentiu que o ambiente, após a eliminação na Série A, não lhe era favorável. A torcida dividida. A própria diretoria em dúvidas quanto à definição. O treinador, diante do cenário instável, considerou melhor um acordo para sair. Saiu.

A rigor, faltou um ponto, somente um pontinho, para Condé continuar no Ceará. Com um ponto a mais, o Ceará teria permanecido na elite. E, assim, Condé também teria ficado para a temporada de 2026. Com o Ceará seguindo na Série A, Léo Condé jamais teria deixado o clube.

Léo Condé tirou leite de pedra. Trabalhou o tempo todo com um elenco limitadíssimo. Não recebeu da diretoria do Ceará os reforços à altura. No final, um ponto acabou fazendo a diferença.

Estranho

Você acha que Condé teria saído, caso tivesse empatado o jogo com o Palmeiras? Claro que não teria saído. O empate teria classificado o Ceará. A continuidade na Série A seria também a continuidade de Léo Condé no comando alvinegro. Por isso repito: as saídas dos treinadores no Brasil são sempre muito estranhas.

Elenco

Agora um novo treinador comandará o Ceará na Série B. Que elenco terá o Vozão para os desafios na segundona nacional? Ceará e Vitória tiveram os piores ataques da Série A nacional: 35 gols em 38 jogos. Menos de um gol por partida. Se não reforçar a linha ofensiva, terá problemas em 2026.

Onde

Questão agora é saber onde buscar atacantes de qualidade. Quem tem potencial maior não quer jogar na Série B. Quer a vitrine principal que é a Série A. Então, será importante tentar descobrir em casa, nas bases, o que o mercado lá fora não tem a oferecer.

Divisão

Sei que a torcida estava dividida com relação à permanência do treinador Léo Condé. Mas eu lamentei a saída dele. Entendo que poderia continuar. Sou muito pela continuidade. A meu juízo, o erro de Condé foi não ter, de forma incisiva, cobrado reforços à diretoria do Ceará. Pagou caro por isso.

Vida que segue