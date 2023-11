Um começo vencedor

O Vitória está com a mão na vaga da Série A de 2024. Já poderá garantir a ascensão com três rodadas de antecedência. Desde o início do certame, o rubro-negro baiano deu sinais de que estava pronto para retornar. Manteve-se na zona de cima na maior parte da competição. Fez exatamente o que o Ceará não conseguiu fazer. Em nenhum momento o Vozão mostrou consistência. Pelo contrário, o Ceará já começou perdendo para o Ituano em São Paulo (2 x 0). E o que é pior: na segunda rodada, no PV, sofreu uma goleada do Guarani de Campinas (0 x 3).

Forte indicativo, pois, de que precisava de uma correção de rumo. As vacilações continuaram. Resultado: fim do sonho de subir para a Série A. O Vitória veio da Série C de 2022. Observem bem: o Vitória estava na Série C de 2022. Subiu para a Série B deste ano. E aí está líder absoluto. É um exemplo a ser seguido. Estruturou-se. Fez o planejamento para duas seguidas ascensões. De 2022 para 2023, subiu para a Série B. De 2023 para 2024, a subida para a Série A está praticamente concretizada. Ao Ceará caberá a missão de começar 2024 com vitórias seguidas e convincentes. Se começar com o pé mole como o fez este ano, não obterá êxito. É o recado.

Início

O Campeonato Cearense de 2024, segundo o calendário divulgado pela CBF, terá início no dia 21 de janeiro. Apesar de ser uma competição que vem sendo desvalorizada, a meu juízo ainda tem sua importância sim. É nela que o time pode fazer seus ajustes de linhas, visando a desafios posteriores. Se o Ceará quiser mesmo sair da crise, tem de começar logo pelo certame estadual.

Lembrete

Dizem alguns críticos que os certames estaduais estão ultrapassados. Sim, mas quando um time grande vai mal no Campeonato Cearense, as consequências negativas são carregadas. Lembram da crise que o Ceará sofreu quando no dia 26 de fevereiro de 2022 foi eliminado nos pênaltis pelo Iguatu? Não menosprezem o certame estadual. Cuidado.

Reta final

A vitória do Ceará sobre o Sport, na rodada passada, não mudou muito o cenário de apreensões. Mas, de qualquer maneira, foi uma vitória sobre o vice-líder. Fechar o ano com novas vitórias será importante. Trará esperança de dias melhores. O Botafogo, adversário de sábado, tem campanha semelhante à do Vozão. Diferença só no saldo de gols. O do Ceará é melhor.

Meses

Após os jogos restantes, diante do Mirassol, Vila Nova e Juventude, será encerrado o ano esportivo do Vozão. Um ano para ser meditado, refletido, estudado. Muitos foram os erros. Alguns gritantes. Cuidado para não tropeçar na mesma pedra. Novembro e dezembro serão fundamentais para planejar o Ceará de 2024. O Ceará tem pressa.

Transparência

A comunicação do alto comando alvinegro com a torcida terá de ser ampla, irrestrita, transparente, honesta, sincera. Nada de subterfúgios que possam gerar desconfianças e incertezas. Em 2024 a missão será desafiadora. Vai requerer um trabalho hábil, dinâmico, incisivo, competente. A lerdeza é uma qualidade que deve ser banida de Porangabussu.

