Um clássico com dois tricolores em alta

O jogo mais esperado da semana será Fortaleza x Fluminense, sábado, às 16:30, no Castelão. Na Série A, o Fluminense é líder com seis pontos. O Fortaleza é vice-líder com quatro. O Fluminense é o campeão carioca de 2023. O Fortaleza é pentacampeão cearense de 2023. Não poderia haver momento melhor para os dois se encontrarem. O Fluminense sagrou-se campeão carioca, aplicando uma goleada (4 x 1) no poderoso Flamengo. O Fortaleza foi penta diante do maior rival, o Ceará, ganhando o primeiro jogo (2 x 1) e empatando o segundo (2 x 2). É assim, com este festival de bons resultados, que os dois tricolores vão se encontrar.

Domingo passado, após primorosa apresentação e vitória (2 x 0) do Fluminense sobre o Athletico-PR, o técnico vencedor, Fernando Diniz, foi incensado como se o Maracanã fosse um templo religioso. Seguraram o turíbulo cronistas famosos como Ricardo Kotscho e Milly Lacombe, além do ex-jogador Romário, que defende a presença de Diniz no comando da Seleção Brasileira. Enfim, o Fluminense e Diniz vêm ganhando os holofotes nacionais. E é neste clima de exaltação ao campeão carioca que o Fortaleza buscará fazer a parte que lhe cabe: vencer o jogo no Castelão.