Um campeonato de tiro curto

Relâmpago. Deixaram os certames estaduais espremidos, num calendário cheio de competições nacionais e internacionais. Assim, já duas rodadas do Campeonato Cearense aconteceram. São oito times nesta primeira fase, em jogos de ida e volta. Coisa rápida mesmo.

Os dois primeiros colocados passam direto para as semifinais, sendo que o campeão ainda ganha a vaga para disputar a Copa do Brasil. O terceiro e o quarto colocados classificam-se para as quartas de final, fase em que Fortaleza e Ceará ingressarão na disputa.

O terceiro colocado enfrentará o Fortaleza e o quarto colocado enfrentará o Ceará. A partir das quartas de final, jogos eliminatórios (ida e volta). Nesta primeira etapa são 14 rodadas. Faltam doze. Num piscar de olhos, tudo passa. Os times estão muito próximos no rendimento e na pontuação. É cedo para uma análise consistente.

O fato que chama atenção diz respeito à participação do Ferroviário, que entrou como favorito, mas venceu nas duas rodadas. Empatou com o Iguatu e empatou com o Caucaia. A equipe coral ainda não encontrou o melhor rendimento. Domingo próximo, o Ferrão enfrentará o Atlético-CE. Se acontecer novo tropeço, haverá séria necessidade de correção de rumo.