Uirapuru, a Casa do Esporte

Às novas gerações passo hoje um pouco do rádio cearense na década de 1960, quando resolvi abraçar a profissão de locutor. Comecei na Rádio Uirapuru de Fortaleza, cuja sede ficava na esquina da Rua 24 de Maio com Clarindo de Queiroz. O prédio era muito original, pois tinha o formato de um rádio.

Em 1965, comecei a trabalhar ali. Faz 56 anos. Ao entrar no estúdio pela primeira vez, conduzia na minha alma muitos sonhos, temores, incertezas e esperanças. As naturais apreensões de um jovem de 18 anos que ainda era aluno do Liceu do Ceará. Não existia Curso de Comunicação. Eu teria de aprender tudo empiricamente. E assim segui o caminho dos mais experientes.

Fiz com o operador Mena Barreto a minha primeira gravação. Eu estava muito nervoso. Mas deu certo. Recebi orientações valiosas de Edgar Costa, Edvar Costa e Evertes Costa, quanto à feitura das notícias. Na locução, observei bastante a maneira de falar dos notáveis profissionais Cid Carvalho, Júlio Sales, Baman Vieira e Heraldo Menezes. De grande valia a experiência de Alfredo Sampaio, dono do maior arquivo da história do futebol cearense. Um início de carreira muito difícil.

Concurso

Na década de 1960, a disputa pela audiência era entre a Rádio Dragão do Mar e a Rádio Uirapuru. Depois vinham a Ceará Rádio Clube e a Rádio Iracema. Foi na “Tarde Esportiva”, programa comandado por Gilvan Dias na Uirapuru, que ganhei aprovação no concurso que visava a descobrir talentos. Imitei os locutores Pedro Luís e Edson Leite. Fui contratado por Afrânio Peixoto.

Ondas curtas

Na época, as transmissões interestaduais eram feitas pelas ondas curtas. Assim, se houvesse jogo em Recife, usava-se a onda curta da Rádio Jornal do Comércio ou da Rádio Clube de Pernambuco ou da Rádio Olinda. Se aqui, os pernambucanos poderiam usar as ondas curtas da Rádio Dragão do Mar ou da Ceará Rádio Clube ou da Rádio Iracema. Assim nos demais estados.

Inesquecíveis

No rádio esportivo, meus primeiros momentos me deixaram deslumbrados. Passei a conviver com nomes famosos. Na Rádio Dragão do Mar, Ivan Lima, Paulino Rocha, Gomes Farias e Vilar Marques. Na Uirapuru, Júlio Sales, José Cabral, Cid Carvalho, José Monteiro, José Santana. A Luta pela audiência era muito equilibrada.

Novidades

Depois das transmissões por ondas curtas, vieram os transmissores SSB que davam excelente qualidade às coberturas interestaduais. Não havia mais a dependência das ondas curtas. Aí, na década de 1970, com a Embratel, tudo ficou facilitado. Som beleza, de qualquer estádio do Brasil. Hoje tudo pode ser feito por um celular. Mas nada apagou meu primeiro dia na Uirapuru, a Casa do Esporte.