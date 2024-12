Tudo azul para Tirol e Cariri

A Série A do Campeonato Cearense de 2025 terá dois debutantes: o Tirol e o Cariri. Novidades que se juntarão às equipes tradicionais como Ceará, Fortaleza e Ferroviário. O Tirol foi fundado no dia 01 de novembro de 2011. O Cariri foi fundado no dia 11 de novembro de 2019.

Os dois têm uniforme com predominância azul. Há grande expectativa sobre o que poderão fazer, máxime diante dos grandes clubes. Serão meros coadjuvantes ou terão força para complicar os favoritos? Somente com a bola rolando será possível uma análise comparativa segura.

O Tirol surgiu com o apoio do Grupo Pague Menos. O Cariri surgiu com o apoio do Grupo Anjo da Guarda. Há, portanto, o trabalho de empresários que atuam no futebol. O modelo clube-empresa predomina. É a nova tendência do futebol no mundo todo: SAF – Sociedade Anônima do Futebol.

Há, no Brasil, os clubes tradicionais e há as novidades que estão chegando. No Campeonato Cearense de 2025, Tirol e Cariri serão as novidades. Queira Deus, correspondam às expectativas.

Para trás

De certa época para cá, tem havido uma mudança muito grande no perfil do Campeonato Cearense. Times tradicionais perderam espaço para equipes neófitas. Icasa e Guarani de Juazeiro, com tanta história, ficaram fora da Série A. Acho isso um absurdo.

Sobral

Outro absurdo é ver o Guarany de Sobral fora da Série A do Campeonato Cearense. O Bugre, da querida Princesa do Norte, tem o charme de tantos anos. Uma história belíssima. Tem título de campeão brasileiro da Série D. Enfim, só mesmo os novos tempos para admitir o Guarany ausente da Série A.

Desenvolvimento

Icasa, Guarani e Guarany são os mais legítimos representantes das cidades de Juazeiro do Norte e de Sobral. Donos de grandes torcidas, Clubes de massa. É inaceitável a saída de cena dessas três tradicionais equipes. É lamentável vê-los fora da elite cearense. Fica uma espécie de vazio.

Nuvem passageira

Resta torcer para que esta onda de times emergentes não seja nuvem passageira, que com o vento se vai, como diz a canção de Hermes Aquino. O mundo globalizado mudou conceitos. Não há como fugir da nova realidade. Mas insisto na defesa das tradições. Time sem torcida é esquisito.

Negócio

O futebol virou negócio, onde rola muito dinheiro. É SAF aqui, SAF ali, SAF acolá. Clube-empresa A, clube-empresa B, clube-empresa C. Investimentos de toda ordem. Dá retorno financeiro bom. Se não desse, não estaria surgindo tanto time novo. Não há mais como mudar.