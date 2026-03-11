Troféus no Pici: a riqueza de uma história

Domingo passado, o Fortaleza conquistou o seu 47º título de campeão cearense. O troféu, exibido pelos jogadores após a partida, é o símbolo que traduz o acerto do trabalho, a dedicação do grupo, o esforço coletivo, o compromisso profissional e o prêmio pela vitória merecida.

A sala de troféus é uma viagem pelos caminhos vitoriosos de tantas gerações. O primeiro título de campeão cearense, conquistado pelo Fortaleza, data de 1920. Portanto, há 106 anos. O segundo veio logo no ano seguinte, com o bicampeonato em 1921. Não sei se na década de 1920 já havia a entrega de troféus.

Confesso uma omissão de minha parte: não conheço a Sala de Troféus do Fortaleza. Entendo que todo cronista tem a obrigação de visitar esses espaços de devoção dos clubes. Uma espécie de “sacrário”, onde estão verdadeiras relíquias geradas pela fé e pelo ideal de tanta gente.

Não sei se na década de 1920 já havia a premiação com taças. Nem sei quando começou tal prática. Importante é que, após adoção de premiação assim, sejam os troféus cuidados como histórias vivas de títulos memoráveis.

Vídeo

Vi o vídeo da Sala de Troféus do Fortaleza, denominada “Presidente Flávio Novais”. Foi inaugurada em 2023, na sede do clube, no Pici. Pelo que consta, são mais de 200 troféus. Também fazem parte medalhas, bolas, itens históricos, que contam a grandeza do clube. Muita bonita mesmo.

Valor

Pela importância da conquista, há troféus que são mais valorizados. Isso é normal. Faz parte da graduação pelo tipo de disputa, ou seja, se a competição é estadual, regional, nacional ou internacional. Mas depende também da análise do observador. Há torcedores que valorizam mais as primeiras conquistas.

Curiosidade

Sou saudosista, de carteirinha. As curiosidades sobre o passado me acompanham. Quem terá sido o primeiro jogador do Fortaleza a receber um troféu de campeão cearense? Em que ano terá isto acontecido. Há fotos? O primeiro título foi em 1920. E o primeiro troféu?



Dificuldades

É claro que na década de 1920 as dificuldades de registros eram enormes. Mas os pesquisadores descobrem, no fundo dos baús, registros inacreditáveis. Então, fica a expectativa sobre a história dos troféus, não apenas os do Fortaleza, mas os do futebol cearense como um todo.

Destino

Onde estão os troféus dos títulos de campeão cearense do Calouros do Ar (1955), Gentilândia (1956) e América (1966). Já existiam os troféus ou apenas havia a entrega das faixas? Bom, que o Fortaleza exponha, com carinho, na sua Sala de Troféus, o do 47º título de campeão cearense. É a sequência das glórias que começaram em 1920.