Três cenários antes da decisão da Copa Sul-Americana

Chegou o dia. Está chegando a hora. Muito torcedor não conseguiu dormir direito. Neste embalo de tensões, entusiasmo e ansiedade estão todos. Uns mais, outros menos. Há os mais discretos, que preferem esperar. Há os mais afoitos, que não estão nem aí. O médico Francisco Lopes, apaixonado torcedor do Fortaleza, mostrou-se preocupado com o otimismo exacerbado. É normal, Chico. Isso é inevitável. Ainda bem que o cenário de otimismo exagerado não contamina o grupo de jogadores.

No plano interno, há um outro cenário, ou seja, o da responsabilidade, o do compromisso. Não há “já ganhou”. O cenário predominante entre os atletas é o da maturidade. A comissão técnica do Fortaleza é muito profissional. O técnico Juan Pablo Vojvoda sempre soube separar as duas coisas: o que é do grupo e o que é da torcida. Agora digo eu: do grupo é o trabalho; da torcida é o barulho. Do grupo é o jogo; da torcida é o coro. Do grupo é a garra; da torcida é a farra. Do grupo a missão de ganhar; da torcida, a missão de apoiar. Cada um, de acordo com o seu papel, estará logo mais no Estádio Domingo Burgueño. Quando a bola rolar, surgirá o terceiro cenário: o da realidade. Aí, amigos, só Deus sabe...