Tom Barros: Fase de Pedro Raul no Ceará e as contas do Fortaleza; Veja vídeo
Veja a opinião do colunista no Destaque Jogada
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:42)
Tom Barros analisa a rodada que terminou com derrota do Ceará para o Vitória e derrota do Fortaleza para o São Paulo em pleno Castelão.
Com mais um jogo sem marcar gols - o 8º seguido - Pedro Raul também foi tema do comentário. Assim como as contas cada vez mais críticas para a permanência do Fortaleza na Série A.
Veja Vídeo
