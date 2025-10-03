Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Tom Barros: Fase de Pedro Raul no Ceará e as contas do Fortaleza; Veja vídeo

Veja a opinião do colunista no Destaque Jogada

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 18:42)
Tom Barros
Legenda: Tom Barros comentou sobre a fase de Pedro Raul
Foto: Arte / Jogada

Tom Barros analisa a rodada que terminou com derrota do Ceará para o Vitória e derrota do Fortaleza para o São Paulo em pleno Castelão.

Com mais um jogo sem marcar gols - o 8º seguido - Pedro Raul também foi tema do comentário. Assim como as contas cada vez mais críticas para a permanência do Fortaleza na Série A.

Veja Vídeo

 
