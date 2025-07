Título mundial: o sonho continua

Hoje, a rodada da Copa do Mundo de Clubes mandará dois times para casa. E dois clubes seguirão adiante, avançando para as semifinais. Em Orlando, às 16 horas, Fluminense e Al-Hilal definirão quem fica e quem sai. Já às 22 horas, na Filadélfia, Palmeiras e Chelsea também traçarão os seus destinos.

Em 2022, o Palmeiras teve chances de ganhar o título mundial, mas o sonho foi frustrado pelo Chelsea. Na decisão, houve empate no tempo normal: 1 a 1. Na prorrogação, com um gol de pênalti, o Chelsea conquistou o título. Havertz assinalou o gol do título. O sonho do Palmeiras foi adiado.

Em 2023, foi a vez de o Fluminense ter adiado o seu sonho de sagrar-se campeão do mundo. A decisão foi diante do Manchester City. O Fluminense esteve muito mal. Sofreu uma goleada (0 x 3). A diferença técnica a favor do time inglês ficou evidente desde os primeiros minutos de jogo.

Hoje, Palmeiras e Fluminense vivem situação mais favorável. Vejo chances de vitória do tricolor sobre o Al-Hilal. E vejo também boas possibilidades do Palmeiras neste reencontro com o Chelsea. O sonho continua.

Três vezes

O Palmeiras já disputou o Mundial de Clubes três vezes. Em 1999, o Palmeiras enfrentou o Manchester United, da Inglaterra. O time inglês ganhou por 1 a 0, gol de Roy Keane, aos 35 minutos do segundo tempo. Foi uma frustração muito grande. O Palmeiras havia sido campeão da Libertadores com muito mérito.

Segunda chance

Em 2020, o Palmeiras, já sob o comando de Abel Ferreira, teve uma segunda chance de ganhar o título mundial. Desta vez, a frustração foi maior. O Verdão acabou eliminado pelo Tigres do México. Não passou da fase semifinal. Gignac, de pênalti, no segundo tempo, fez o gol que deu a vitória mexicana.

Terceira chance

Renovadas as esperanças, o Palmeiras chegou a nova decisão do Mundial em 2021. Enfrentou o Chelsea, mesmo adversário de hoje. Lamentavelmente, em um lance infeliz, já na prorrogação, a bola bateu na mão do zagueiro Luan, do Palmeiras. O árbitro marcou pênalti, que foi convertido por Havertz. O Chelsea foi campeão.

Há 13 anos

O último time brasileiro, que conquistou um título mundial foi o Corinthians. Aconteceu em 2012. A decisão foi diante do Chelsea. O Corinthians ganhou o jogo pelo placar de 1 a 0, gol de Paolo Guerrero. Destaque no jogo foi o goleiro Cássio, que fez milagrosas defesas. Faz 13 anos.

Esperanças

No Palmeiras e no Fluminense prosseguem as esperanças brasileiras de uma conquista mundial no momento. As dificuldades são previsíveis. Será muito importante para o Brasil uma conquista assim, um ano antes da Copa do Mundo de Seleções. Colocaria um fim nesta desconfortável sequência de frustrações.