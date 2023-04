Times perdedores na estreia foram campeões

Há muita gente que se preocupa com as rodadas iniciais de uma competição. Não penso assim. E tenho elementos para contestar os que pegam ao pé da letra os primeiros resultados, considerando-os de vida ou morte. Não preciso ir muito longe para erguer o edifício de minhas argumentações. Exemplo clássico, aqui já citado há alguns dias: na Série A de 2022, o Ceará teve uma auspiciosa estreia. Ganhou do Palmeiras (2 x 3), em pleno Allianz Parque, em São Paulo. O alvinegro teve uma exibição perfeita, sob o comando do técnico Dorival Júnior. Todos passaram a entender que o Vozão faria uma bela campanha, haja vista a espetacular estreia. Resultado: no final do ano, o Ceará foi rebaixado.

E o Palmeiras, apesar da derrota na estreia, foi o campeão. Outro fato aconteceu na Copa do Mundo do Catar. A Argentina perdeu (2 x 1) na estreia para a Arábia Saudita. Uma zebra que assombrou a Copa. Aí, os apressados cuidaram de anunciar o fracasso do time de Messi. Resultado: a Argentina sagrou-se campeã do mundo e Messi o maior nome da Copa. A Arábia Saudita foi eliminada ainda na fase de grupos. Portanto, nem sempre o resultado da estreia pode ser tomado para a avaliação definitiva.

Empate

O resultado (1 x 1) do jogo do Fortaleza não foi bom. Em casa, bom mesmo é vitória. Mas não vejo nenhum motivo para inquietações exacerbadas. Os primeiros jogos jamais serão perfeitos. As correções acontecem no transcorrer do campeonato. O ajuste de linhas será sempre de forma gradual.

Derrota

É claro que a derrota do Ceará teve a repercussão negativa esperada. Mas também não vejo motivo para desespero. As observações feitas no tópico anterior também são válidas aqui. Se houver uma sequência de insucessos, aí sim haverá necessidade de uma intervenção incisiva e radical. Derrota na estreia é sirene de alerta, jamais alarme de desmanche.

Surpresa

A vitória espetacular (1 x 2) do Vasco da Gama diante do Atlético-MG, em pleno Mineirão, estremeceu as bases atleticanas que tinham preparado uma festa inaugural com vitória. Não foi o que aconteceu. Com 10 minutos de jogo, o Vasco já vencia por 2 a 0. Apesar da reação do Galo, não foi possível impedir a vitória do valente time cruzmaltino.

Goleiro

No futebol, vez por outra, o goleiro é o dono do espetáculo. Na vitória do Vasco sobre o Atlético-MG, foi notável a atuação do goleiro do Vasco, Léo Jardim. Uma das mais brilhantes que vi nos últimos tempos. Pegou todas e mais alguma coisa. É a noite em que o goleiro surpreende, engrandece, enobrece.

Coincidência

No atual time do Botafogo, há um atacante chamado Tiquinho Soares. Foi dele um dos gols do Botafogo na vitória sobre o São Paulo (2 x 1), na estreia de ambos na Série A de 2023. O Tiquinho, autor do famoso gol do tetra do Ceará em 1978, também começou no Botafogo carioca. O nome do atual Tiquinho é Francisco das Chagas Soares dos Santos. Tem 32 anos. Natural de Sousa na Paraíba.

