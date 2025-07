Times cearenses na Série A com bola de Série B

Daí o medo estampado no semblante dos torcedores alvinegros e tricolores. Os times estão abaixo da produção esperada. Ceará e Fortaleza estão na Série A, mas com futebol de Série B.

Posições

Pertinentes

Por mais paradoxal que pareça, as pressões em cima do alvinegro são pertinentes, a despeito da sua atual posição (12º). Motivo simples: o padrão do Ceará está longe do necessário para equiparar-se às equipes do G-4 ou às equipes que orbitam próximas à zona de classificação.