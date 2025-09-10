Técnico com espírito agregador

Gostei das declarações e das primeiras providências do treinador Martín Palermo. No instante em que ele solicitou a reintegração dos jogadores Deyverson, Martínez e Magrão, deixou claro o seu desejo de “fechar com o grupo”. Para ele, o que passou, passou.

Resta saber a resposta do elenco. Ainda na “Era Vojvoda”, houve a desconfiança de um rompimento entre parte do grupo e o treinador. Aventou-se até a possibilidade de um boicote. Aliás, fato nunca comprovado. A verdade é que o clima no Pici estava carregado. E nada mais deu certo.

Palermo veio para uma operação emergencial. No atual cenário, é confortável a posição dele. Se o time for rebaixado, Palermo não será culpado, pois pegou o bonde andando e herdou uma situação praticamente irreversível. Se classificar o Leão, será o novo ungido, após Ceni e Vojvoda.

É bíblico: “Reino dividido não se põe de pé”. Palermo, nas primeiras palavras, pregou a união coletiva. Juntou todos os comandados em um só grupo. Há uma só oração, um mesmo propósito. É a última cartada.

Juízo

Considero o Deyverson um bom jogador. A sua contribuição poderá ser melhor se deixar de lado atitudes inoportunas que não levam a nada e só prejudicam o clube. Ótima qualidade técnica Deyverson tem. Melhor ainda se abandonar as brincadeiras bobas. Juízo, Deyverson!

Ajuda indireta

Uma vitória do Fortaleza sobre o Vitória, sábado, às 16:00, no Castelão, além de tornar positiva a estreia de Martín Palermo no Leão, segurará o adversário com 22 pontos na zona de rebaixamento. E, por via indireta, contribuirá para o Vitória não se aproximar do Ceará. Se o Vitória vencer, chegará aos 25 pontos.

Retribuição

Da mesma forma, o Ceará poderá ajudar o Fortaleza. Uma vitória do Ceará sobre o Vasco da Gama, domingo, às 20:30, em São Januário, segurará o time cruzmaltino nos 22 pontos. Se o Leão ganhar do Vitória, chegará aos 18 pontos. Ficará a quatro pontos do Vasco.

Confrontos

No primeiro turno, no Castelão, o Ceará ganhou (2 x 1) do Vasco da Gama. Jogo pela quarta rodada. Já o Fortaleza, pela mesma rodada, perdeu (2 x 1) para o Vitória no Barradão. Rodada invertida agora. Cenários completamente diferentes. O Fortaleza numa situação muito delicada.

Retorno

Passada a atual paralisação da Série A nacional, o retorno será cruel em exigências e cobranças. O certame correrá com a rapidez de um relâmpago. E pouco tempo haverá para recuperação. Derrota e empate terão consequências bem parecidas. Haja coração!