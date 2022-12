Sonhando acordado no Qatar

Ainda não absorvi a eliminação da Seleção Brasileira na Copa do Qatar. Estou vendo a Canarinho na semifinal e na final. Estou à espera da defesa de Alisson no chute em que Petkovic disparou. Na decisão por pênaltis, estou à espera de que a bola chutada por Rodrygo não seja alcançada pelo goleiro Livakovic. Também estou à espera de que o chute de Marquinhos, rasteiro e com efeito, entre bem no cantinho da trave da Croácia. Alô amigos do Sportv: se não for pedir muito, por favor parem de repetir exaustivamente esses lances. A cada reprise, dói no coração.

Pelas minhas alucinações, a Copa do Qatar vai parar e vão chamar de volta a Seleção Brasileira. Aí estarei outra vez diante da telinha, ouvindo o narrador Galvão Bueno com seu ufanismo. Não imaginei que esta eliminação fizesse tanto mal a este velhinho aqui. Não acredito que o Brasil tenha voltado para casa. Amigos, esta Copa do Mundo é nossa. Não é dos franceses, nem dos marroquinos, nem dos argentinos, nem dos croatas. É nossa. Vai que é tua, Alisson! Neymar sabe tudo. Tira daí, Thiago. O jogo continua. Nada de Mbappé, nada de Modric, nada de Messi, nada de En-Nesyri. Acordei. O sonho acabou.

Delírios

Falando sério: atenção canais de esporte do Brasil inteiro! Que prazer vocês sentem em repetir tantas vezes as imagens da derrota? É masoquismo? Encheu o saco. Transbordou. Virei a página. Estou de mal com a Copa do Mundo. Só retorno daqui a quatro anos. Galvão Bueno já estará aposentado das Copas.

Torcida

Na década de 1950, eu tinha verdadeira ojeriza aos argentinos. A rivalidade era tal que não admitia nada a favor do país vizinho. O amadurecimento vem com o tempo. O intercâmbio acabou com o ranço que muita gente tinha. Hoje, torço para ver Lionel Messi erguendo a taça do mundo. Sei que, se forem campeões, os argentinos mandaram piadas par as bandas de cá. Faz parte.

Favorita

A França é a melhor seleção dentre as quatro semifinalistas. Mas nem sempre a melhor vence. Em 1950, a melhor era a Seleção Brasileira, mas quem ganhou a Copa foi o Uruguai. Em 1954, a melhor era a Hungria, mas quem ganhou a Copa foi a Alemanha. Em 1974, a melhor era a Holanda, mas quem ganhou a Copa foi a Alemanha.

Inédito

Se a seleção campeã do mundo de 2022 for a do Marrocos? Será a maior surpresa de todos os tempos. Ninguém acredita que o Marrocos seja capaz de eliminar a poderosa França. Ninguém acredita que o Marrocos alcance a final. Sei não. Não duvidem. Será a maior zebra da história. Aí Casablanca será o eldorado do futebol mundial.

Experiência internacional

Por via das dúvidas, vão logo decorando os nomes dos marroquinos: Bono, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat-Allah, Amrabat, Ounahi, Amallah, Ziyech, En-Nesyri, Cheddira (expuso no jogo com Portugal), Boufal, Jabrane, dentre outros. Detalhe: Bono joga no Sevilla, Zieck joga no Chelsea e Hakimi joga no PSG. Tem mais: 20, dos 26 integrantes do Marrocos, jogam nas principais ligas da Europa.

