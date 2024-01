Só a vitória alivia as tensões

Dois, dos chamados times grandes da capital, entram sob pressão na segunda rodada do Campeonato Cearense: Ceará e Ferroviário. O Vozão porque na estreia apenas empatou (1 x 1) com Maracanã no PV e o Ferroviário porque no PV, também na estreia, sofreu uma virada (1 x 3) do Floresta. Além dos resultados negativos em campo, Ceará e Ferroviário buscam superar outras adversidades. O Ceará tenta neutralizar os efeitos negativos decorrentes das denúncias de dívidas que o clube tem. O Ferroviário tenta neutralizar os efeitos negativos da demissão do treinador Matheus Costa. Somente a vitória aliviará as tensões tanto em Porangabussu, quanto na Barra do Ceará.

No Vozão, o presidente do clube, João Paulo, procurou tranquilizar a torcida, mostrando que a significativa dívida alvinegra, apesar de todos os percalços, é pagável. No Ferrão, a mudança de treinador foi o expediente usado para tentar sacudir o grupo, que também sofreu os naturais abalos decorrentes da precoce eliminação na Copa do Nordeste. Nos dois casos, somente uma vitória do Ceará sobre o Floresta e uma vitória do Ferroviário sobre o Atlético-CE aliviarão as tensões. Se houver novo tropeço, meu Deus...

Repercussão

Lamentei a saída da senhora Maria Vieira, que deixou a presidência do Atlético-CE. Ela alegou motivos pessoais, mas creio que pesou mesmo a grave crise financeira por que passa a equipe. Nas vezes em que a entrevistei, tornei-me admirador do seu trabalho. Ela revelou profundo conhecimento futebolístico. O Atlético perde muito com a renúncia dela.

Coincidência

Foi numa conversa com a senhora Maria Vieira que pela primeira vez ouvi falar no atacante Erick Pulga. Erick tinha sido emprestado ao Ferroviário em 2021. Já ali, com seu olho clínico, Maria Vieira previu que o garoto iria brilhar. Realmente, ele teve boa passagem no Ferrão. Hoje, no Ceará, Erick tem tudo para confirmar a previsão feita por Maria Vieira.

Cinco

O Campeonato Cearense é um relâmpago. A primeira fase, com apenas cinco jogos, é praticamente uma pré-temporada para a fase seguinte. É, em outras palavras, uma preparação dentro da própria competição. Assim também são os demais campeonatos estaduais. Mas, volto a dizer, têm o que os outros não têm: o charme da origem, dos primeiros tempos.

Mais

Dois jogadores poderão dar muito mais ao Ceará do que deram no ano passado: Guilherme Castilho e Saulo Mineiro. Na sua primeira passagem pelo Ceará, Saulo Mineiro atuou em 49 jogos. Fez 12 gols. Deu duas assistências. Guilherme Castilho chegou ao Ceará em 2022. É jovem. Tem 24 anos. Tem potencial, mas até agora não alcançou o melhor do que pode oferecer.

Exemplo

A eleição do Fortaleza como time mais valioso do Nordeste brasileiro é o reconhecimento do trabalho que vem dando certo. A trajetória vitoriosa do Fortaleza somente foi possível após os ajustes na área financeira e na área administrativa. Time que tem as contas em dia e apresenta superávit confirma sua robustez dentro e fora de canto. Tem lastro para grandes contratações.