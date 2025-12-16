Significativa perda do futebol nordestino

O ano de 2025, que se encaminha para o fim, deixou marcas negativas demais no futebol da nossa região. Dos cinco representantes, ficaram apenas dois: Bahia e Vitória. Detalhe: o Bahia com boa campanha, sétimo lugar, garantido na pré-Libertadores. O Vitória escapou na última rodada. Mas escapou.

Os estados do Ceará e de Pernambuco sofreram reveses mais graves. Tiveram seus representantes eliminados no mesmo dia e na mesma hora, exatamente na última rodada. Foi cruel. E Pernambuco viu o Sport desclassificado por antecipação, sendo o lanterna da competição.

O Nordeste é composto por Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. São nove estados. Já poderia ter alcançado um patamar mais elevado. É muito triste ver que apenas o Estado da Bahia conseguiu se manter na elite.

Enquanto isso, apenas o Estado de São Paulo tem seis representantes na Série A: Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Santos, Bragantino e Mirassol. O potencial econômico faz grande diferença.

Negócio

Grupos de empresários do Sul e Sudeste fazem investimento nos chamados times de aluguel. São marcas, sem grandes torcidas, mas eficientes nos resultados. Tem dado ótimo retorno em alguns casos. O Nordeste não tem como investir na mesma dimensão. Aí vai perdendo vagas.

Processo

O retorno à Série A nacional demanda um processo criterioso. Os treinadores que chegaram para comandar o Ceará e o Fortaleza conhecem profundamente os caminhos que levam à classificação. E, exatamente, por isso foram contratados. A Série B tem seus segredos e seus caprichos.

Decisão

Vasco da Gama e Corinthians vão decidir a Copa do Brasil de 2025 em dois jogos: amanhã, 17 de dezembro, no Itaquerão em São Paulo, e no dia 21 de dezembro, no Maracanã, jogo de volta. Há 14 anos o Vasco não chegava a uma decisão de importância. Não há favorito.

Sucesso

O jovem atacante Rayan, de apenas 19 anos de idade, pode fazer a diferença na decisão da Copa do Brasil diante do Corinthians. Rayan cresceu muito de produção, sob o comando do treinador Fernando Diniz. Merece uma convocação para a Seleção Brasileira que irá à Copa do Mundo de 2026.

Piada

O futebol mundial também tem suas aberrações. A Copa Intercontinental é a única onde um time, para ser campeão, tem que jogar três vezes, enquanto o outro tem o privilégio de jogar apenas a partida final. O Flamengo teve de se desgastar em duas partidas. O PSG vai direto para a decisão. Pior é que todos aceitam essa aberração.