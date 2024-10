Shows e lambanças do Marinho

No jogo em que o Fortaleza goleou o Bahia, o atacante Marinho assinalou dois belos gols e deu um show de bola. É o dia em que o atleta está inspirado. Então casa e batiza. Faz sol e faz chover. Enfim, é o dono da bola. Aí sai de campo sob os aplausos dos torcedores.

No jogo diante do Atlético-MG, quando Marinho abriu a contagem, assinalando belo gol, imaginei que haveria a repetição do que ele fizera na vitória sobre o Bahia. Ledo engano. Aos 12 minutos do segundo tempo, após sofrer falta de Palacios, Marinho revidou. Resultado: foi expulso.

Que lambança! Deixou o Fortaleza em desvantagem, reduzindo sobremaneira as possibilidades de vitória do Leão. Não sei o que pensa ou não pensa o atleta que age assim. É uma irresponsabilidade. Atitude inadmissível. Falta de compromisso. Falta de respeito.

Agora entendo a razão pela qual, quando Marinho estava no auge, no Santos, jamais foi convocado para a Seleção Brasileira. Quem apronta lambanças não ganha a confiança do treinador. Não ganha a confiança de ninguém. Fica sempre a dúvida sobre o que poderá aprontar. É lamentável.

O que se pode esperar dele agora? Não sei. Um dia, show. Outro dia, lambança. Juízo, Marinho. Juízo!

Qualidade

Gosto do futebol do Marinho. Tem qualidade. No Santos, alcançou o seu melhor momento. Mas as suas atitudes intempestivas atrapalham demais. É capaz de construir a vitória e demoli-la no lance seguinte. Ele precisa urgente de uma assistência psicológica.

Pique

No atual momento, o Fortaleza não está apresentando o futebol intensivo que o levou a posições de destaque. Não consegue se estabelecer com superioridade, mesmo diante dos times médios. Exceto a vitória sobre o Bahia, as demais vitórias tricolores estão vindo de forma minguada.

Objetivo

Um pouco mais distante da liderança, a realidade tricolor é buscar a pontuação que o garanta de forma direta na Libertadores. Pelo menos na atual fase, o Leão perdeu o pique de quem se mostraria capaz de chegar ao título. No lugar de intensificar o ritmo, retrocedeu. Não foi bom.

Interdependência

A disputa na Série B está esquentando na reta final. Amanhã, o Ceará terá a obrigação de ganhar do Ituano em Itu, máxime depois que o Operário ganhou do Sport na Ilha e encostou na luta por uma das vagas. Operário-PR, América, Ceará. Vila Nova e Mirassol estão numa interdependência incrível.

Combinação

Na atual rodada, o Ceará torce por derrota do Vila Nova, em casa, diante do Coritiba. Quer a derrota do Mirassol, em casa, para o Novorizontino. Se isso acontecer e o Vozão fizer a sua parte, ou seja, ganhar do Ituano em Itu, o Ceará, de imediato, entrará no G-4. Haja fôlego!