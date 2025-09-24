Sete pontos como margem de segurança

Não sei bem a razão pela qual o saudoso treinador, Dimas Filgueiras, eterno soldado alvinegro, dizia que estaria bem protegido o time com margem de sete pontos de vantagem sobre seus adversários. Não seria um embasamento científico senão prático. Ele conhecia muito futebol.

Um dos argumentos dele: a equipe com sete pontos de vantagem poderia, sem ser ultrapassada, perder dois jogos seguidos e empatar mais um. Realmente, a margem é boa, mas não é hermética. De qualquer forma, faz sentido o que Dimas Filgueiras dizia. Bastaria então a equipe trabalhar para manter a margem.

No momento, a margem do Ceará é de seis pontos sobre o primeiro clube da zona baixa, o Vitória, que tem 22 pontos. O Vozão tem 28 pontos. Está quase na marca citada pelo ex-treinador. Mas não pode vacilar. A margem é boa. Entretanto, o alvinegro terá de evitar descuidos.

O número de vitórias também passa a ter muita importância. É o segundo critério de desempate. O terceiro critério é o saldo de gols. Na Série A de 2017, o Vitória (16º) garantiu a vaga no saldo de gols. Fato muito raro.

Saldo de gols

A Série A de 2017 registrou uma luta intensa de três equipes que tentavam escapar do rebaixamento: Avaí, Coritiba e Vitória. Após a última rodada, os três terminaram com o mesmo número de pontos: 33. Tiveram então de buscar os critérios seguintes para definir o classificado.

Definição

No número de vitórias, Vitória e Coritiba tinham onze. O Avaí tinha 10 vitórias. Então, o Avaí já ficou fora. Como Vitória e Coritiba ficaram empatados no número de vitórias, foi usado o terceiro critério: o saldo de gols. O Vitória tinha saldo negativo de oito gols. O Coritiba, saldo negativo de nove gols. O Vitória permaneceu na Série A.

Fato raro

Não lembro se houve um outro caso de definição pelo saldo de gols. Este ficou emblemático. A disputa foi acirrada até o fim. Portanto, na reta final, muitas vezes até a necessidade de aplicar uma goleada pode fazer parte da missão. Então, cuide logo quem tem baixo número de vitórias e elevado saldo negativo de gols.

No momento

Vejam bem: o Vitória (17º, 22 pontos), primeiro da zona de rebaixamento, tem à frente o Vasco da Gama (16º, 24 pontos) e o Atlético-MG (15º, 25 pontos). Na pontuação a diferença é mínima. No número de vitórias, o Vitória tem quatro. Vasco e Atlético-MG têm seis.

Situação

No caso do Fortaleza, o número de vitórias é pequeno: apenas quatro vitórias. E, no tocante ao saldo de gols, o Leão tem um saldo negativo de 15 gols. Tudo leva a crer que a definição acontecerá mesmo pelo primeiro critério, ou seja, número de pontos. É neste critério que o Fortaleza tem de concentrar seus esforços.