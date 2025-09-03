Série A e a pausa para meditação

Futebol no calendário da primeira divisão nacional somente no próximo dia 13 de setembro. No período, quem vai trabalhar é a turma que está na Seleção Brasileira, sob o comando de Carlo Ancelotti. Sim, e os times das demais séries nacionais.

Para alguns, viva a folga remunerada. Serão quase duas semanas para lazer e passeios. Para outros, a preguiça, o fundo de uma rede armada sob os coqueiros de uma praia distante. Nem pensar em treinos puxados que cansam e podem levar à exaustão.

A volta da Série A acontecerá no dia 13 de setembro, em jogos válidos pela 23ª rodada. No Castelão, sábado, às 16 horas, o Fortaleza receberá o Vitória. No dia seguinte, 14, domingo, às 20:30, em São Januário, o Ceará enfrentará o Vasco da Gama.

Até lá, quem souber aproveitar melhor a pausa para a meditação, certamente obterá resultados satisfatórios em campo. Quem optar pela acomodação terá as consequências negativas que a incúria sempre traz.

Programação

Basta olhar a programação divulgada pelos clubes para se ter uma ideia de quem está ou não encarando com seriedade os desafios que virão. A meu juízo, dar folga agora é inadmissível. O momento é para ajuste de linhas e aprimoramento de propostas. Não é período de férias, minha gente.

Conclusões

Cada torcedor observe bem o que seu time vai fazer até o dia 13 de setembro. Claramente tirará as suas próprias conclusões sobre quem quer trabalhar, de verdade, para sair de situações embaraçosas. A cobrança virá bem maior depois. Então que os clubes arquem com as consequências de seus atos.

Saudade

Lamentei muito a passagem do estimado comentarista Chico Rocha. Trabalhei com ele na Ceará Rádio Clube. Uma pessoa muito amável. Dele sempre recebi as melhores atenções. Eu admirava a linha moderada que ele sempre adotou nas suas manifestações. Chico, um homem muito correto. Exemplo de cidadão e amigo.

Perdas

De certo tempo para cá, o rádio cearense tem sofrido muitas perdas: Carlos Fred (2016), Luís Carlos Amaral (2018), Sérgio Pinheiro (2019), Sebastião Belmino (2024), Alan Neto (2024), Júlio Sales (2025), Maurício Otoni (2025) e Chico Rocha (2025). Saudade muita.

Seleção