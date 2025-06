Série A: benefícios e malefícios da paralisação

No dia 13 de julho, um domingo, às 20:30, no Castelão, acontecerá o clássico Fortaleza x Ceará. Será o retorno de ambos às atividades, após a paralisação motivada pela Copa do Mundo de Clubes. De uma forma geral, há expectativa e incerteza de parte a parte. Como voltarão?

A paralisação de um mês traz benefícios e prejuízos. O grau das consequências vai depender da situação de cada clube. Para quem tem muitos jogadores lesionados a paralisação é benéfica. Mas é prejudicial para quem estava em ritmo crescente, máxime se não tiver jogadores lesionados.

São imprevisíveis os efeitos da paralisação. Há incertezas no ar. O Ceará parou, quando estava numa ascendente. Teoricamente, foi ruim para o Vozão. O Fortaleza parou quando estava numa descendente. Teoricamente, foi boa para o Leão. Na prática, porém, tudo poderá ser muito diferente.

Diz a prática no futebol que o clássico nivela. É verdade. Certamente, por isso mesmo, a maioria dos cronistas busca abrigo da prudência. Não é hora de arriscar. A sensação é de que tudo vai começar do zero. Mas não é.

Contratações

O Fortaleza está anunciando a contratação de vários reforços. Basta o anúncio para levar a torcida a uma postura positiva. Costumo dizer que toda contratação é uma operação de risco. No próprio Fortaleza há exemplos de contratações que foram um fiasco.

Equívoco

Caso emblemático no Pici foi a contratação de Pol Fernández. Chegou para tomar conta da posição. Nas duas primeiras partidas, deu a impressão de que confirmaria a condição de titular absoluto. Ledo engano. Entrou em declínio. Não se firmou. Foi um dos maiores equívocos do clube.

Percentual

Com quatro times brasileiros nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, a possibilidade de uma final com a presença brasileira é muito boa. Maior seria se não tivesse havido a coincidência de Palmeiras e Botafogo se enfrentarem logo nas oitavas. Com a eliminação de um deles, o percentual cairá.

Ponderação

Vi uma entrevista muito interessante do técnico do Ceará, Léo Condé. Simples, ponderado. Sem empáfia, revela seus conhecimentos. Tem feito um belo trabalho no Ceará. Tem conseguido extrair do grupo, sob seu comando, o melhor do melhor. Admiro profissional assim.

Exemplos

Há técnicos de futebol que se consideram sábios. Há também os que se acham acima do bem e do mal. Às vezes, por trás da pose, nem há tanto saber. Há mais pose que conhecimento. Aqui, graças a Deus, acontece o contrário: Léo Condé e Vojvoda são competentes, simples, sem frescura. Merecem todo nosso respeito e admiração.