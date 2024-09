Tom Barros

Tenho observado a torcida do Ceará dividida entre acreditar e não acreditar na possível classificação alvinegra para a Série A 2025. É compreensível que assim aconteça, máxime diante das oscilações. Afinal, o Vozão já frequentou e saiu do G-4 algumas vezes este ano.

As dificuldades são claras. Há outros concorrentes em situação mais confortável. Mas a irregularidade de produção é geral. Até os times do G-4 também sofrem momentos de queda. Foi o caso do Vila Nova, que estava no G-4, quando foi goleado pelo Ceará.

Hoje o Vila Nova é o quinto. Detalhe: não faz muito, o Ceará goleou (3 x 0) o líder, o Novorizontino. Também goleou o Vila Nova (4 x 0). Isso prova que muitos resultados inesperados poderão acontecer nas dez rodadas finais.

Há muitas incertezas. Tudo é possível. Se não está correto gerar falsas ilusões entre os alvinegros, também não está correto admitir como verdade verdadeira a antecipada exclusão do Ceará, até porque chances existem sim.

É um equívoco pregar a descrença, quando se sabe que chegar ao G-4 ainda é possível. Confiar é preciso. Incentivar é preciso.

Artilheiros

Erick Pulga e Aylon estão com nove gols. Dividem a artilharia da Série B com Caio Dantas, do Guarani. Quando uma equipe tem vários artilheiros, dificulta a marcação por parte dos adversários. O Ceará tem também Saulo Mineiros (6), Barceló (5), Lourenço (4)...

Mais gols

O Ceará tem 12 gols a mais que o líder, o Novorizontino (45 a 33), quatro gols a mais que o vice-líder, o Santos (45 a 41), dez gols a mais que o terceiro colocado, o Sport (45 a 35), e dezessete gols a mais que o quarto colocado, o Mirassol (45 a 28). Isso é importante.

Vitória

A partir de agora, cada jogo é uma decisão para o Ceará. Na próxima sexta-feira, virou obrigação ganhar do Brusque, que faz pífia campanha. O Brusque está na zona de rebaixamento (17º colocado). Qualquer tropeço será terrível para o Ceará.

Na sequência

Difícil mesmo será o jogo diante do Sport, na sexta-feira, 4 de outubro, na Arena Pernambuco. Sempre foi um desafio a mais ganhar dos pernambucanos em Recife. Também será difícil ganhar do Santos em São Paulo. Mas a situação atual obriga o Ceará a buscar as vitórias.

Conclusão

O Ceará terá de enfrentar obstáculos complicados na reta final da Série B. Deixou passar oportunidades de ouro para se estabelecer melhor. Acabou estreitando a margem de erro. Mas segue na briga. A esperança é a última que morre.