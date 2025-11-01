Rodada típica de balança, mas não cai

Aperta daqui, solta acolá. Sobe e desce bem à moda joão-galamarte. Assim me parece a rodada deste fim de semana pela Série A nacional. A razão e a loucura na compreensão e incompreensão de treinadores cada vez mais lúcidos ou cada vez mais alienados.

Fico a observar o que cada técnico faz e explica. Alguns discretos, comedidos. Outros, de terno, gravata, sapatos sociais, traje mais adequados às festas aristocráticas do que aos campos de futebol. Há também os espalhafatosos, que caberiam melhor nos programas de humor.

“Balança, mas Não Cai” foi um programa humorístico criado por Paulo Gracindo e Max Nunes, em 1950, levado ao ar pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. O nosso futebol, não raro, anda parecido com os programas de humor, mas com uma diferença: o programa de humor só faz rir; o nosso futebol faz rir e faz chorar.

Não sei quem vai rir ou quem vai chorar nesta 31ª rodada. Quem vai se aproximar mais ou se afastar mais do rebaixamento. Só sei de uma coisa: para alguns, uma esperança a mais; para outros, mais desespero.

Preocupação

Domingo, dia 02 de novembro, novamente Ceará x Fluminense. As mesmas velhas caras bem conhecidas. Já se conhecem em virtudes e defeitos. Se o Vozão repetir a atuação que teve no Maracanã, corre sério risco de perder de novo. O Ceará ficou devendo. É motivo de grande preocupação.

Pedido

Se amanhã, no Castelão, quando de Ceará x Fluminense, estiverem escalados árbitros tão incompetentes quanto os que atuaram na derrota do Vozão Maracanã, é preferível dispensar o VAR. Já que o VAR, não raro, mais complica que esclarece, não será preciso gastar dinheiro com coisa ruim.

Dois senhores

Amanhã, como estará o coração do Vojvoda diante do Fortaleza? Por sua ação, poderá empurrar para baixo o tricolor que tanto ele fez subir. Só Deus saberá o que se passará nos recônditos da alma “vojvodiana”. A luta interior entre a profissão e o sentimento, entre a razão e a paixão, onde ele não poderá servir a dois senhores.

Frente a frente

Já ouvi torcedores e cronistas fazendo uma previsão de como deverão estar Ceará e Fortaleza, quando forem se enfrentar pela 32ª rodada, quinta-feira, dia 06 de novembro, às 20 horas, no Castelão. A rigor, somente será possível uma posição concreta, após a rodada de amanhã. Antes, tudo não passará de elucubração.

Santos e Finados