Respeito às tradições e à história

Sentei-me diante do televisor para ver o jogo Palmeiras x Vasco da Gama. Quando o time vascaíno surgiu com uma camisa amarela, desliguei. Não é o Vasco da Gama. Sou intransigente. E chato. Reconheço. Não aceito a violação à camisa tradicional. O Vasco é o da camisa branca ou preta, com a faixa transversal e a Cruz de Malta.

No dia seguinte, quando cuidei de saber o resultado do jogo, o Vasco tinha sido goleado pelo Palmeiras. Em outras palavras: amarelou como a cor da camisa. Deu-se mal. Sofreu uma goleada (3 x 0), construída pelo Palmeiras logo no primeiro tempo. Castigo.

Inventam mil pretextos para alterar a cor e o padrão das camisas dos clubes. É o marketing. O objetivo é vender camisas. Tudo bem. Respeito as novas tendências. É a modernidade que se impõe como uma nova maneira de pensar e de ver a vida. Mas tenho o direito de não aceitar.

O leitor pode até considerar uma bobagem de minha parte este apego às coisas do passado. As novas gerações são mais desligadas. Mas, para mim, é um grave ultraje mudar as cores dos uniformes tradicionais. Sempre criticarei.

Ofensa

Um dia desses eu vi o Santos, usando uma camisa azul. Li também a justificativa para o uso do tal uniforme. Ridículo. O Santos, para mim, eternamente será o do uniforme todo branco, imortalizado por tantas gerações, máxime a que tinha no ataque Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe, bicampeã do mundo em 1961/1962.

Segundo uniforme

O Sport, de Recife, também entrou na onda. Mostrou o segundo uniforme do clube, agora com a camisa amarela. Também não dá. Nada a ver. O Sport é rubro-negro por tradição. Este negócio de segundo uniforme para mudar a cor tradicional do clube não tem fundamento.

Piada

No futebol cearense, aconteceu um fato inusitado. O Gentilândia montou uma equipe forte e ganhou o campeonato cearense de 1956. Durante todo o certame, usou a camisa listrada, com faixas verticais em branco e azul. Mas, na festa de entrega do troféu, surgiu com uma camisa rubro-negra, igual à do Flamengo.

Motivo

Os jogadores do Gentilândia não gostaram. O goleiro do Clube, Pedrinho Simões, reclamou. Motivo da surpresa: um “sábio” dirigente alegou que, usando a camisa rubro-negra, atrairia para o clube a torcida do Flamengo. Resultado: a torcida do Flamengo não aderiu. E o Gentilândia, anos depois, fechou as portas.

Conclusão