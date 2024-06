Relíquias do futebol cearense

O que passou, passou. Sim, mas quem fica, então, para contar a história? Guardar os fatos de hoje é fácil. A tecnologia preserva até nas nuvens os acontecimentos atuais. Não há motivo para preocupação. Tudo bem. Mas os fatos de antes da era do computador?

José Renato Sátiro Santiago Jr, paulista de nascimento, cearense de coração, lançou o livro “Floresta - O Colosso da Vila Manoel Sátiro”, no qual conta toda a história do time fundado pelo seu avô, Felipe de Lima Santiago, em 1954. É o time mais vencedor do futebol amador do Ceará. Uma bela história de amor ao esporte.

A contribuição de Renato Sátiro à memória do futebol cearense tem sido expressiva. Escreveu o “Almanaque do Clássico-Rei”, “Almanaque do Fortaleza” e “Almanaque Fernando Sátiro - A Epopeia de um Craque Alencarino”, além de 14 outras obras sobre o futebol brasileiro. Ele está no Guinness Book porque é detentor do maior acervo de livros, revistas e artigos esportivos do mundo.

É por obras assim que ainda acredito na preservação da memória futebolística de nosso estado.

Saudade

Fiquei muito preocupado com a memória do futebol cearense, após a morte de Airton Fontenele e Alfredo Sampaio. Airton foi fantástico. Na sua própria casa, fez um acervo riquíssimo de informações. Esse acervo está sendo conservado com muito carinho por sua filha, Beth Fontenele.

Acervo

O trabalho de Alfredo Sampaio, o Enciclopédia do Futebol Cearense, foi todo realizado na época em que ele trabalhava na Rádio Uirapuru. Quando ele morreu, a obra ficou com um sobrinho seu. Não posso precisar o destino da obra. Era um acervo de súmulas e fichas de todos os jogos realizados no futebol cearense.

Contribuição

De forma isolada, há os abnegados que abraçam a causa de contar a história dos ídolos do futebol cearense. O jornalista Ciro Câmara e o documentarista Vinícius Augusto Bozzo dirigiram o filme “Amilton Melo - Ídolo de Todos”, belo trabalho sobre a vida de um dos maiores craques do futebol cearense.

Livros

Em 2013, Saraiva Junior escreveu o livro “Mozart - Uma Trajetória Inquieta no Futebol”. A vida daquele que foi, na minha opinião, o mais perfeito jogador cearense de todos os tempos. Uma obra imperdível. Somente quem viu Mozart nos áureos tempos pode falar sobre os encantos do seu talento. Eu vi. Fui um privilegiado.

Ídolo coral

Em 2023, foi lançado o livro “Pacoti - O Homem Goal”, primoroso trabalho realizado por Edvardo Moraes (Vavá), João Eudes Costa e Airton Almeida Monteiro. É o retrato fiel do maior ídolo do Ferroviário em todos os tempos. Citei, portanto, alguns trabalhos sobre a memória do futebol cearense. Mas ainda é muito pequena a produção literária neste segme

