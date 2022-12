Reformulação dos elencos para 2023

O Ceará está liberando mais do que contratando. O Fortaleza está contratando mais do que liberando. É muito natural que isso aconteça, já pelas diferentes circunstâncias que envolvem os dois clubes. O Fortaleza mais estável. O Ceará mais instável. Mas tudo isso era previsto desde quando se definiu o rebaixamento do Vozão e a permanência do Tricolor de Aço na elite nacional. As dotações são significativas na Série A. Os valores na Série B são terrivelmente mais baixos. Os cenários não se comparam. Os desafios não se comparam.

A nova realidade em Porangabuçu requer hábil jogo de cintura alto comando alvinegro, que se vê questionado. A transição da primeira para a segunda divisão tem de ser feita com extremado critério, visando a reduzir a margem de erro. É bom lembrar que o Ceará tem larga experiência nas disputas da Série B, onde passou seis anos consecutivos. O Fortaleza consolida sua imagem de time competitivo, máxime depois de ganhar vaga para a segunda participação seguida na maior competição das Américas, a Libertadores. Síntese: ao Ceará cabe mais ajustes dentro e fora de campo. Ao Fortaleza cabe basicamente a manutenção da qualidade.

Desgaste

A cada temporada é fácil concluir a análise a respeito de quem se desgastou demais, a ponto de precisar de mudanças de ares. Da mesma forma sobre quem consolidou a fusão de imagem com o próprio clube. Lima estava na hora de mudar de clube. Sua ida para o Fluminense foi boa para ele e boa para o Ceará.

Ótima imagem

Não digo o mesmo com relação a Fernando Sobral e Bruno Pacheco. Apesar do rebaixamento do Ceará, esses dois atletas mantiveram ótima imagem perante a torcida alvinegra. Dois atletas aplicados, voluntariosos. Gente de luta, de fibra. Vai ser difícil o Vozão encontrar no mercado jogadores do mesmo quilate de Pacheco e de Sobral.

Goleiro

A confirmação da ida do goleiro João Ricardo para o Fortaleza não causou surpresa. Há muito já se sabia do encaminhamento da situação. João Ricardo, a meu juízo, foi o melhor goleiro do futebol cearense na atual temporada. O Fortaleza fica com dois excelentes profissionais. Resta saber quem ganhará a posição de titular. Com a palavra, Vojvoda.

Destino

Há jogadores que sofrem injustiças continuadas. É o caso do centroavante Clebão. Não é um craque. Eu sei. Mas não é a ruindade que dizem os seus algozes, quer os da mídia, quer os da arquibancada. Nenhum atacante que o Ceará contratou foi melhor que Clebão. Mas as críticas só sobraram para ele. Motivo simples: é humilde e veio do Barbalha. Discriminação pura.

Análise

O último centroavante que deu certo no Ceará foi Arthur Cabral, que ganhou as graças da torcida. Depois dele, ninguém ocupou a vaga de ídolo que segue aberta. Os demais centroavantes que passaram pelo Ceará não corresponderam. Mas as críticas sobraram apenas para o Clebão. É de lascar quando a torcida marca um jogador. Está na hora de o Clebão buscar outros ares mesmo.

